زيدان يضع خطة جديدة للتعامل مع هازارد

اللاعب لم يشارك منذ عودته من الإصابة

رغم عودته من الإصابة وجاهزيته للمباريات، إلا أن زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، يفضل عدم الاعتماد على إيدين هازارد في الوقت الحالي.

هازارد عانى العديد من الإصابات منذ انتقاله إلى ريال قادمًا من تشيلسي في 2019، حيث فشل اللاعب في صناعة الفارق مع فريقه الجديد حتى الآن.

الجناح البلجيكي تواجد في قائمة الفريق أمام إيبار في 20 ديسمبر الجاري، ولكنه لم يلعب، وخرج تمامًا من الصورة ضد غرناطة بالدوري الإسباني.

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صحيفة "ماركا" الإسبانية، أكدت أن هذه الخطوة، جاءت بسبب الخطة الجديدة التي وضعها زيدان من أجل التعامل مع اللاعب.

وأوضحت أن المدرب الفرنسي قرر تدليل اللاعب إلى أقصى درجة ممكنة، حتى لا يتعرض لأي انتكاسة أو إصابة جديدة.

وأشارت إلى أن الخطة تعتمد كذلك على الجانب الذهني للاعب، للتخلص من الضغوط التي يعاني منها منذ انتقاله للفريق.

اللاعب كان يشعر بضرورة عودته في أقرب وقت ممكن لمساعدة ريال في الدوري ودوري أبطال أوروبا، لذلك قرر زيدان مساعدة اللاعب بالطريقة المناسبة.

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ومن جانبه يرحب صاحب الـ29 سنة بهذه المعاملة، حيث يتمتع بصحة بدنية جيدة، ويشعر بالارتياح من أجل العودة لأفضل مستوياته من جديد.

جدير بالذكر أن هازارد ظهر في 28 مباراة مع ريال مدريد، حيث نجح في تسجيل 3 أهداف وصناعة 7 بجميع البطولات.