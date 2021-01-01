زيدان يستعيد كروس والشكوك تلاحق ميندي قبل مواجهة ريال مدريد وتشيلسي

زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد يتلقى أخبارًا جيدة بشأن عودة توني كروس، والشكوك تلاحق فيرلاند ماندي قبل مواجهة تشيلسي.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن النجم الألماني توني كروس قد تخلص من حالة الانزعاج التي عانى منها في عضلات القدم في الأيام الأخيرة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آس"، والتي أكدت أن اللاعب شارك في التدريبات بشكل طبيعي، ولم يعان من أي مشاكل.

وذكرت الصحيفة أن اللاعب سيكون متاحًا لمواجهة الفريق المقبلة أمام تشيلسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

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وكان كروس قد غاب عن آخر ثلاث مباريات لريال مدريد في الدوري الإسباني، أمام خيتافي وقادش وريال بيتيس، وفقد الملكي أربع نقاط من تسعة متاحين.

وفي الوقت نفسه تلاحق الشكوك اللاعب فيرلاند ميندي الذي يعاني من إصابة عضلية في الفخذ أبعدته عن تشكيل الفريق في الفترة الماضية.

واستمر غياب اللاعب عن تدريبات الفريق الجماعية، وعودته في مواجهة تشيلسي التي تقام يوم الثلاثاء القادم أصبحت أكثر صعوبة.

جدير بالذكر أن ريال مدريد كان قد تأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد التغلب على ليفربول في ربع النهائي، وعلى أتالانتا في دور الـ 16.