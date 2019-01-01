زيدان يستدعي بيل وخاميس لمباراة سيلتا فيجو

زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد يستعدي كل من جاريث بيل وخاميس رودريجيز لمواجهة سيلتا فيجو بالجولة الأولى من الدوري الإسباني.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعلن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد عن قائمة النادي الملكي الخاصة بمباراة الغد في الجولة الافتتاحية من الدوري الإسباني أمام سيلتا فيجو.

جاء هذا في بيان نشره الموقع الرسمي لريال مدريد، وظهر في القائمة الثنائي جاريث بيل وخاميس رودريجيز اللذان كانا على وشك الرحيل هذا الصيف خارج صفوف الملكي.

وجاءت القائمة كالتالي:

في حراسة المرمى: كيلور نافاس، تيبو كورتوا، ألتيوب.

في الدفاع: كارفخال، ميليتاو، راموس، فاران، ناتشو، مارسيلو، اودريوزولا.

رسميًا | رودريجو ينضم لقائمة مصابين ريال مدريد

في الوسط: توني كورس، مودريتش، فالفيردي، خاميس، وإيسكو.

في الهجوم: بنزيما، بيل، فاسكيز، يوفيتش، براهيم دياز، وفينيسيوس جونيور.

وكان ريال مدريد قد تعرض لضربة قاصمة بتعرض لاعبه البلجيكي الجديد إيدن هازارد القادم من تشيلسي للإصابة لمدة ثلاثة لأربعة أسابيع.

جدير بالذكر أن ريال مدريد صاحب المركز الثالث في نهاية الدوري الماضي سيبدأ مبارياته في الدوري الليجا هذا الموسم بمواجهة سيلتا فيجو الناجي من الهبوط في الموسم المنصرم.