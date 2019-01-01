زيدان يرغب في التعاقد مع سانشو

صفقة سانشو قد تكلف الفريق المدريدي الكثير

طلب زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد، من إدارة الملكي التعاقد مع جادون سانشو، لاعب بروسيا دورتموند الألماني، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

سانشو كان قريبًا من الانضمام إلى ريال مدريد حينما كان لاعبًا في مانشستر سيتي ولكنّه فضّل بروسيا دورتموند للحصول على دقائق لعب أكثر.

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أنّ زيدان لا يزال مصرًا على التعاقد مع سانشو خلال الفترة المقبلة وخاصة بعد المستوى المبهر الذي يقدمه مع أسود الفيستيفال خلال الموسم الجاري.

وأوضحت أنّ قيمة اللاعب التسويقية بلغت 80 مليون يورو لكن إدارة الفريق الألماني لن تتخلى عنه بأقل من 180 مليون يورو.

⭕️ هل عثر أحدكم على سانشيز في مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي 🧐



الخريطة الحرارية رصدت لكم تحركاته في الملعب خلال اللقاء 🔍 pic.twitter.com/kNearYB8vo — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 24, 2019

وسوف يحاول النادي الملكي خفض قيمة الصفقة، إذ يرغب زيدان في الكثير من التدعيمات خلال الصيف الجاري ومن الصعب جلب لاعب واحد بهذا المبلغ.

ويسعى ناديي مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي للتعاقد مع اللاعب خلال الفترة المقبلة مما قد يعقد الصفقة ويجبر ريال مدريد على تلبية المطالب المالية لبروسيا دورتموند.

جدير بالذكر أنّ البلانكوس بات قريبًا من حسم صفقة إيدين هازارد من تشيلسي مقابل 90 مليون يورو.