زيدان يُخفي سلاحه أمام فالنسيا من أجل الكلاسيكو

النجم البرازيلي يغيب عن تشكيل ريال مدريد أمام الخفافيش

يستعد نادي ريال مدريد لخوض مباراة هامة وفاصلة في سباق الدوري الإسباني أمام غريمه برشلونة والتي ستقام على ملعب كامب نو مساء الأربعاء المقبل بعد أن تم تأجيلها من شهر أكتوبر الماضي بسبب دواعي أمنية.

كان النادي الملكي قد خاض فترة صعبة تحت قيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان ببداية الموسم الحالي ولكن الفريق قد تحسن كثيرًا بالفترة الأخيرة ويسعى زيزو للفوز بالكلاسيكو من أجل تصدر سباق الدوري.

ساهم كريم بنزيما في إحراز 9 أهداف في آخر 6 مباريات لعبها في الليجا (سجل 5 صنع 4)..



تشكيل ريال مدريد لمواجهة فالنسيا ✍️ pic.twitter.com/TXAbmhGYXa — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 15, 2019

وقد قام المدرب الفرنسي بالتخلي عن النجم البرازيلي كاسميرو في مباراة الفريق القادمة أمام فالنسيا، وذلك خوفًا من حصوله على بطاثة صفراء.

سيغيب النجم البرازيلي عن صفوف النادي الملكي في الكلاسيكو في حال تحصل على بطاقة صفراء أخرى أمام خفافيش فالنسيا، ولذلك لن يعتمد عليه زيزو بصفة رسمية.

يذكر أن النادي الملكي يسعى لخطف الصدارة بالفوز على فالنسيا بعد أن سقط برشلونة في فخ التعادل أمام ريال سوسيداد.