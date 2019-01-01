زيدان يخطط لاستعادة حكيمي في الصيف المقبل

مستوى المغربي مع دورتموند أقنع زيدان

يخطط زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد، لاسترجاع المغربي أشرف حكيمي من بروسيا دورتموند خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

حكيمي انضم إلى دورتموند على سبيل الإعارة لمدة موسمين وسجل 3 أهداف وصنع 7 أخرى في 28 مباراة لعبها.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية إنّ زيدان معجب بالمستوى الذي يقدمه المغربي مع بروسيا دورتموند ويرى أنّه بديل مناسب لمارسيلو في الجهة اليسرى.

وأوضحت أنّ قدرة صاحب الـ 20 عامًا على اللعب في الجهة اليمنى أو اليسرى يجعله المرشح الأبرز للعودة إلى الملكي، إلا أنّ الأمر لن يكون سهلًا لأن عقد الإعارة ينتهي في 2020.

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ويحتاج الملكي لتمديد عقد اللاعب الذي ينتهي في 2020 لضمان عودته، كما سيحاول التفاوض لأجل إنهاء الإعارة مبكرًا.

وفي حال انضم حكيمي إلى ريال مدريد، فإن الملكي سوف يتخلى عن ثيو هيرنانديز بيع نهائي وقد يرحل سيرجيو ريجيليون على سبيل الإعارة أو بيع مع أحقية إعادة الشراء.

جدير بالذكر أنّ مارسيلو كان قريبًا من الرحيل عن ريال مدريد إلا أنّ عودة زيدان لتدريب الفريق جعلته يرغب في البقاء.