زيدان يخرج ماريانو من حساباته

ماريانو لم يلعب أي دقيقة في المعسكر الإعدادي.. خارج الحسابات بالنسبة لريال مدريد وزيدان على ما يبدو

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

يبدو أن ماريانو دياز قد خرج من حسابات زين الدين زيدان بالنسبة للموسم الجديد بشكل نهائي.

وكان اللاعب قد شارك مع ريال مدريد في المعسكر الإعدادي للموسم الجديد منذ بدايته ولم يتخلف عن أي من أيامه.

ولكن على الرغم من ذلك، ومع إعطاء زيدان الفرصة لكل اللاعبين حتى الشباب ولاعبي الفريق الثاني، ظل ماريانو بعيدًا عن الصورة.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 29, 2019

ولم يشارك دياز في أي من مباريات الفترة التحضيرية والتي من المفترض أن يجرب فيها زيدان خططه المحتملة للموسم الجديد.

وبذلك، يبدو ماريانو قريبًا من الخروج خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، فقط ينتظر ريال مدريد العرض المناسب.

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يذكر أن ريال مدريد خسر أمام بايرن ميونيخ وأتليتيكو مدريد، وفاز على آرسنال بركلات الترجيح في نتائجه خلال الفترة التحضيرية.