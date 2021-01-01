ميسي يتفوق على كل قائمة ريال مدريد في الكلاسيكو.. وزيدان يحلم بمعانقة مجد غائب من 40 عامًا

هل يستطيع المدرب الفرنسي فعلها؟

يستقبل ريال مدريد نظيره برشلونة بملعب ألفريدو دي ستيفانو يوم السبت لحساب الجولة الثلاثين من الدوري الإسباني، ومعها تتزايد آمال المدرب زين الدين زيدان في تحقيق رقم تاريخي لم يُحقق للنادي الملكي منذ 40 عامًا.

وكان ريال مدريد قد فاز في آخر مباراتين كلاسيكو خاضهما أمام برشلونة، عندما فاز في سانتياجو برنابيو بثنائية نظيفة الموسم الماضي قبل كورونا، ثم فاز هذا الموسم في كامب نو بثلاثية لهدف.

الفوز في مباراة السبت من شأنه أن يحقق أفضل سلسلة لريال مدريد على صعيد الكلاسيكو منذ عام 1978، من خلال الفوز في ثلاث مباريات متتالية على برشلونة.

لم يسبق للنادي الملكي وأن تمكن من فعل ذلك منذ جيل فيستني ديل بوسكي التاريخي في سبعينيات القرن الماضي والذي فاز على البرسا 3-2 في ديسمبر 1977 و4-0 و3-1 في أبريل وسبتمبر 1978.

لكن في الوقت نفسه التاريخ يقلق زيدان من أنه يستطيع فعلها، فهو كمدرب لم يُهزم من برشلونة سوى على أرض الميرينجي، وحدث ذلك مرتين آخرهما في ديسمبر 2017 بثلاثية نظيفة.

إجمالًا، خاض زيدان الكلاسيكو كمدرب في 10 مناسبات، فاز خلالها في خمس مباريات، في مقابل التعادل ثلاث مرات، مع الهزيمة مرتين، وللمصادفة فإن المرتين كانتا في الدوري وبمدريد.

رقم آخر لا يبشر كثيرًا ريال مدريد، وهو قدرة ليونيل ميسي الفائقة في الكلاسيكو، فتظهر الإحصائيات أنه سجل 26 هدفًا في شباك الملكي، أي أكثر مما سجله جميع لاعبي الريال في شباك برشلونة.

الجدير بالذكر أن المباراة لها أهمية خاصة من ناحية التنافس على لقب الدوري الإسباني، حيث يأتي برشلونة ثانيًا بفارق نقطتين عن ريال مدريد الثالث، وبفارق نقطة وحيدة عن المتصدر أتلتيكو مدريد.