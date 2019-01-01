زيدان يتراجع عن ضم رابيو

تعرف على تصريحات لاعب سانتوس حول انضمامه لريال مدريد

قرر زين الدين زين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد، التراجع عن التعاقد مع أدريان رابيو، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.

عقد رابيو ينتهي في يونيو المقبل ولن يجدد مع سان جيرمان كما لم يوقع مع أي فريق آخر حتى الآن.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أنّه بعد تراجع برشلونة عن ضم رابيو رأى زيدان أنّ اللاعب لن يكون مناسبًا لخطته.

وأوضحت أنّ المدرب الفرنسي قرر عدم وضع صاحب الـ 24 عامًا ضمن حساباته المستقبلية، إذ يفكر في التعاقد مع بول بوجبا من مانشستر يونايتد.

📆 في مثل هذا اليوم عام 2008



💫لوكا مودريتش يوافق على الانتقال إلى توتنهام في صفقة بلغت قيمتها 16 مليون جنيه إسترليني قادمًا من صفوف دينامو زغرب.



لم تكن خطوة سيئة بالطبع 👌 pic.twitter.com/aZLvdgasTK — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 26, 2019

وأشارت الصحيفة إلى أنّ أندية بايرن ميونخ ويوفنتوس وإنتر ومانشستر يونايتد وتوتنهام لا تزال مهتمة بالتعاقد مع رابيو.

جدير بالذكر أنّ اللاعب تعرض للعقوبات مؤخرًا مع سان جيرمان.