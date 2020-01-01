زيدان: نفوز بالنهائيات لأننا ريال مدريد وأمامنا الكثير من العمل

زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد يؤكد على سعادته بلقب كأس السوبر الإسباني.

أعرب المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد عن سعادته بالفوز ببطولة كأس السوبر الإسباني على حساب أتلتيكو مدريد.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها زيدان وأكد خلالها أن الفريق قدم كل ما لديه خلال المباراة سعيًا لتحقيق البطولة وأستحق الحصول عليها.

وقال زيدان: "فالفيردي حصل على جائزة أفضل لاعب في البطولة وأنا سعيد من أجله، لقد قدم بطولة مذهلة، وذلك الخطأ الذي قام به في النهاية كان ضروريًا والأهم أنه اعتذر لموراتا".

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وأضاف: "لقد تحضرنا لتلك المباراة بشكل جيد وحققنا الفوز بالنهائي التاسع على التوالي لأننا ريال مدريد، وتمتعنا بالصبر في المباراة بالرغم من عدم وصولنا للأهداف".

وأكمل: "لقد كنا مؤمنين حتى النهاية بقدرتنا على الفوز لكن الأمر لم يكن سهلًا، وتحقيق مثل هذا اللقب لا يكون سهل أبدًا بالأخص أمام فريق مثل أتلتيكو مدريد".

وأنهى تصريحاته: "سنستمر في العمل وعلينا أن نكون سعداء، سنستريح قليلًا وبعد ذلك سنعود للعمل من أجل الدوري ودوري الأبطال والكأس، المشوار طويل".

جدير بالذكر أن ريال مدريد كان قد فاز بكأس السوبر الإسباني اليوم بركلات الترجيح بأربعة ركلات مقابل ركلة وحيدة.



