زيدان: مررت بما يمر به هازارد وعلينا الفوز أمام براج

زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد يؤكد تفهمه موقف إيدن هازارد وصعوبة الفترة التي يمر بها.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد عن تفهمه الكامل للفترة التي يمر بها لاعبه البلجيكي إيدن هازارد.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها زيدان خلال المؤتمر الصحفي لمباراة فريقه المقبلة أمام كلوب براج في دوري أبطال أوروبا.

وقال زيدان: "لا يهمني كل ما يثار حول هازارد هو من أفضل اللاعبين وأعلم أنه سينجح هنا عليه فقط أن يكون هادئًا سنرى ذلك قريبًا".

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وأضاف: "عندما وصلت لإيطاليا تطلب الأمر مني ثلاثة أشهر حتى أتاٌقلم على الأمور وتكرر الأمر في ريال مدريد لذلك لا مشكلة مع هازارد".

وأكمل: "مباراة الغد ستكون أهم مباريات الموسم لأننا لم نبدأ البطولة بشكل جيد وفرصتنا هي غدًا علينا أن نظهر قوتنا في الدفاع وأن نحقق الفوز لأننا في المركز الرابع وهذه هي الحقيقة".

جدير بالذكر أن ريال مدريد كان قد تعرض للخسارة في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان.