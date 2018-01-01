النتائج المباشرة
الدوري الإنجليزي الممتاز

زيدان يدرس العودة للتدريب من بوابة مانشستر يونايتد

آخر تحديث
التعليقات()
Getty Images
المدرب الفرنسي يستعد للتدريب مرة أخرى بعد رحيله عن ريال مدريد الموسم الماضي

بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

يدرس زين الدين زيدان المدرب السابق لريال مدريد، إمكانية العمل كمدير فني لمانشستر يونايتد في المستقبل القريب.

يونايتد أعلن الثلاثاء الماضي، عن إقالة مدربه جوزيه مورينيو، بسبب النتائج السيئة محلياً وأوروبياً.

ريدناب يرشح بوتشيتينو لخلافة مورينيو في مانشستر يونايتد

اختيارات المحررين

قرار الإقالة تبعه تعيين أولي سولشاير لاعب الفريق السابق كمدرب مؤقت حتى نهاية الموسم.

صحيفة "as" الإسبانية أكدت اهتمام زيدان بوظيفة تدريب مانشستر والانتقال للدوري الإنجليزي.

صاحب الـ46 عاماً يمضي الفترة الحالية بدون عمل، بعد تجربة ناجحة مع ريال مدريد فاز خلالها بدوري أبطال أوروبا 3 مرات متتالية بالإضافة للقب دوري إسباني..

خاص | مهاجم العين: ريال مدريد ليس في أفضل أحواله وراموس كثير البطاقات الحمراء

الفرنسي لا يرى الوقت الحالي مناسباً، نظراً للحالة التي يمر بها الشياطين الحمر، ويفضل الانتظار حتى نهاية الموسم.

ولا يعتبر زيدان المرشح الأول للمنصب، حيث تضع إدارة النادي الإنجليزي بعض الخيارات الأخرى، أهمها ديدييه ديشان، ماسيميليانو أليجري وماوريسيو بوتشيتينو.

الموضوع التالي:
تقرير - قبل مواجهة الاتحاد والنصر.. متى يُسجل الفريقين أهدافهما؟
الموضوع التالي:
رسميًا | مد فترة الانتقالات الشتوية بالدوري الإيطالي
الموضوع التالي:
ماركيزيو يتذكر نهائيا دوري الأبطال وحظوظ يوفنتوس أمام أتلتيكو مدريد
الموضوع التالي:
روني يرحب بسولشاير في مانشستر يونايتد
الموضوع التالي:
موعد مباراة ريال مدريد ضد العين، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع
إغلاق