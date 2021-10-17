"زيدان لم يحصل على الكرة الذهبية بسبب البطاقات الحمراء.. يجب معاملة ميسي بالمثل"

يعد اللعب النظيف أحد المعايير التي تضعها مجلة "فرانس فوتبول" لتحديد الفائز بالكرة الذهبية.

وهذا يعني ضرورة أن يكون اللاعب الحاصل على الجائزة مثالًا يتحذى به داخل وخارج الملعب في حالة كان التصويت متقاربًا بين المرشحين للجائزة.

فرانك لوبوف، نجم تشيلسي السابق، وبطل العالم مع منتخب فرنسا في مونديال 1998، يرى أن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي لا يستحق الكرة الذهبية.

وشدد لوبوف على أن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي لا يجب أن يتوج بالجائزة للمرة السابعة في مسيرته، بسبب حصوله على بطاقة حمراء في نهائي كأس السوبر الإسباني، مستشهدًا بالنجم الفرنسي السابق زين الدين زيدان.

وقال لوبوف في تصريحات لبرنامج "تيلي فوت" الفرنسي: "في عامي 2000 و2006، لم يفز زيدان بالكرة الذهبية لحصوله على بطاقة حمراء في كل عام".

وأضاف: "ميسي حصل على بطاقة حمراء في كأس السوبر الإسباني، وهذا يمكن احتسابه في التصويت، إذا لم يحصل عليها زيدان، لا ينبغي أن نمنح ميسي الكرة الذهبية".

في عام 2006، كان زيدان أبرز المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية، لكن الطرد الذي تعرض له في نهائي كأس العالم ضد إيطاليا استبعده عمليًا من السباق.

وتوج فابيو كانافارو قائد منتخب إيطاليا بالجائزة، للمرة الوحيدة في مسيرته.

من هم أبرز المرشحين للكرة الذهبية 2021؟

يعد الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، والفرنسي كريم بنزيما، أبرز المرشحين لجائزة الكرة الذهبية في العام الحالي.

ما هو موعد حفل الكرة الذهبية 2021؟

وبعد إلغاء الجائزة في العام الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا، قررت مجلة "فرانس فوتبول" تنظيم حفل كبير للإعلان عن جوائز الكرة الذهبية 2021.

للمزيد عن حفل الكرة الذهبية: موعد حفل الكرة الذهبية 2021، القنوات الناقلة والمرشحون

ومن المقرر إقامة الحفل يوم 29 نوفمبر المقبل، للتعرف على الفائزين بجوائز "فرانس فوتبول" المختلفة.

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