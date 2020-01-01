"زيدان لاعب فاشل ومدرب ناجح"

هجوم حاد على زين الدين زيدان

قال المدرب الإيطالي السابق لفيورنتينا وسامبدوريا كلاوديو ناسي إن أسطورة كرة القدم الفرنسية زين الدين زيدان كان لاعبًا مبالغًا في تقييمه.

وكان زين الدين زيدان قد أعاد ريال مدريد إلى منصات التتويج بعد موسم صفري من خلال التتويج بكأس السوبر الإسباني الجديد وبالليجا مؤخرًا.

وبعد حقبتيه كمدرب لريال مدريد تباينت الآراء حوله كمدرب، ولكن الرجل الإيطالي قرر العودة للوراء خطوات والحديث عنه كلاعب.

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وتحدث كلاوديو ناسي بهذه المناسبة عن اللاعبين المبالغ في قدراتهم والذي رآهم وشهد مسيرتهم، ولم يتردد في وضع زين الدين زيدان بينهم.

وقال في تصريحات نقلتها توتو ميركاتو: "زين الدين زيدان لاعب مبالغ فيه، بالنسبة للأرقام التي قدمها خلال مسيرته لم تكن مناسبة لقيمته كأحد الأساطير"

ولكنه دافع عنه كمدرب حيث أضاف: "زيدان يوازن فريقًا غير متوازن في تجربته مع ريال مدريد، منذ اللحظة التي بدأت فيها مسيرته التدريبية رأيت مدربًا بأفكار واضحة"

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يذكر أن زين الدين زيدان قد حقق دوري أبطال أوروبا وكأس العالم كلاعب، واستمد قيمته من أسلوبه المميز في ممارسة كرة القدم لا من الأرقام.