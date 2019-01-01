زيدان: كنا نستحق الحصول على الثلاث نقاط أمام أتلتيكو مدريد

زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد يؤكد أن فريقه كان يستحق تحقيق الثلاث نقاط أمام نظيره أتلتيكو في ديربي العاصمة.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد أن فريقه كان يستحق الحصول على الثلاث نقاط أمام نظيره أتلتيكو مدريد في لقاء الجولة السابعة من الدوري الإسباني مساء السبت.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها زيدان عقب المواجهة وأكد خلالها أن فريقه كان ينقصه صناعة الفرص على مرمى الخصم أتلتيكو مدريد.

وقال زيدان: "كنا نستحق أن نحقق الفوز وأن نحصل على الثلاث نقاط لكن ذلك هو ما حدث علينا أن ننظر للأمام ونعمل من أجل ما هو قادم".

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وأضاف: "من الهام بالنسبة لنا للغاية أن نحاظ على نظافة شباكنا، علينا أن نتمتع بالقوة اللازمة والتماسك من أجل الاستمرار في نفس الطريق".

وأكمل عن بيل: "هو هنا مثل بقية الفريق ويقوم بعمل رائع للغاية من أجل الفريق وكذلك يساعد بشكل كبير في الدفاع وهو ما يمنحنا راحة أكبر في الخلف".

جدير بالذكر أن ريال مدريد كان قد تعادل سلبيًا اليوم أمام نظيره أتلتيكو مدريد في لقاء الجولة السابعة من الدوري الإسباني على ملعب واندا ميتروبوليتانو.