زيدان: كان بالإمكان الحصول على نتيجة أفضل.. لكن لا يمكنني المطالبة بالمزيد

ماذا قال زيدان عقب تعادل ريال مدريد مع تشيلسي؟

قال المدير الفني لنادي ريال مدريد زين الدين زيدان إن تشيلسي فريق تنافسي وقوي للغاية، ووصولهم إلى الدور نصف النهائي لم يكن صدفة، ولكنه عن جدارة واستحقاق بعدما قدموه.

وحسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق مواجهة الذهاب بين ريال مدريد وتشيلسي ضمن منافسات الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا، ليتأجل الحسم إلى لقاء الإياب الأسبوع المقبل.

وعقب المباراة قال زيدان: "الشوط الأول كان معقدًا بعض الشيء وكنا تحت الضغط بصورة كبيرة خاصة في الدقائق الأولى منه، ولكننا سيطرنا بشكل أفضل في الشوط الثاني واستعدنا النسق المفقود".

وأضاف: "في النهاية كانت نتيجة عادلة، التعادل لم يظلم أي من الفريقين، كان من الممكن أن تكون الأمور أفضل بالنسبة لنا في حال كنا أفضل في أول 25 إلى 30 دقيقة".

وتابع: "أنا سعيد للاعبين في نهاية المطاف، لقد قدموا مجهودًا ضخمًا، وبذلوا كل ما لديهم، لا يمكنني المطالبة بالمزيد، ولكن علينا تحسين بعض الأشياء ما بين مباراة اليوم ولقاء الإياب المنتظر".

وأردف: "أردنا المضي قدمًا، لكن إذا لم تكن على ما يرام، فالأمر صعب للغاية خاصة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وأمام فريق بقوة تشيلسي".

وأكد: "في الشوط الثاني قدمنا أداءً أفضل وكان لدينا المزيد من السيطرة مقارنة بما كان عليه الأمر في النصف الأول من اللقاء، نحن على قيد الحياة ونحن سعداء بما فعلناه بشكل عام".

واسترسل: "تشيلسي فريق جيد للغاية،، تنافسي للغاية، إذا وصلوا إلى نصف النهائي فهذا من أجل شيء ما وليس من قبيل الصدفة، كنا نعلم أننا سنلعب أمام فريق قوي للغاية ولديه أسلحة كثيرة".

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وعلى ذلك انتهى الشوط الثاني، حيث اقتنع الفريقان بالتعادل مع اقتراب المباراة من نهايتها، ليتأجل الحسم إلى لقاء الإياب في ستامفورد بريدج الأسبوع المقبل، ولكن وفقًا لماركا وخبيرها التحكيمي، كان يجب أن يفوز تشيلسي.