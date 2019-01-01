ذكريات سعيدة لزيدان حزينة للإسبان على ملعب كلوب بروج

زيدان يعود إلى الملعب الذي شهد تسجيله هدفًا أمام إسبانيا في يورو 2000

يحل نادي ريال مدريد ضيفًا على نظيره كلوب بروج مساء اليوم، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

ريال مدريد ضمن رسميًا التأهل ثانيًا لمجموعته في التشامبيونزليج لتصبح المباراة بمثابة تحصيل حاصل بالنسبة لكتيبة المدرب زين الدين زيدان.

ويعود مدرب ريال مدريد إلى الملعب الذي شهد فوز فرنسا على إسبانيا في بطولة أمم أوروبا 2000 والتي نظمتها هولندا وبلجيكا.

وفي 25 يونيو عام 2000، لعبت إسبانيا أمام فرنسا في ربع نهائي اليورو على ملعب الملك بودوان ليحقق الديوك الفوز بهدفين لهدف سجل منهما زين الدين زيدان هدف التقدم من ركلة حرة في الدقيقة 33.

ونجح جازيكا مندييتا في تسجيل التعادل من ركلة جزاء بالدقيقة 38 لكن يوري دجوركاييف سجل هدف الفوز قبل دقيقة من انتهاء الشوط الأول من صناعة باتريك فييرا.

وودعت إسبانيا المنافسة من ربع النهائي ليصبح الملعب شاهدًا على ذكرى سيئة لمنتخب اللاروخا ولكنّه كان خبرًا سارًا لزيدان الذي استمر في البطولة وأقصى البرتغال من نصف النهائي ليتوج الديوك بعد ذلك باللقب عقب الفوز على إيطاليا في النهائي.

وعقب المباراة، توجه زيدان لتهدئة راؤول كما تبادل القميص مع بيب جوارديولا وخرج محتفلًا بالانتصار.

زيدان حقق أمم أوروبا مع فرنسا وكذلك كأس العالم كما وصل إلى نهائي مونديال 2006 وخسر البطولة لحساب إيطاليا.

وعاد منتخب اللاروخا لتحقيق البطولات بحصد يورو 2008 ثم كأس العالم في 2010 ثم تكرار الفوز بأمم أوروبا في 2012.

فهل يشهد الملعب اليوم فرحة جديدة لزيدان بفوز فريقه في التجربة قبل الأخيرة لمباراة الكلاسيكو أم يخرج الإسبان بهزيمة تحزنهم كما حدث في اليورو؟