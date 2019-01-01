هل يفهم يوفيتش تعليمات زيدان؟

كاميرا الفيديو التقطت حديثًا غريبًا بين زيدان ويوفيتش

أظهرت لقطات الفيديو حوارًا بين زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد، ومهاجم الفريق، لوكا يوفيتش، والذي كشف عن عدم تفاهم الثنائي.

يوفيتش انضم إلى ريال مدريد في الصيف الماضي ولم يحصل على دقائق اللعب الكافية.

وحينما كان المهاجم الصربي يستعد للنزول إلى أرض الملعب في لقاء جالطة سراي بدوري أبطال أوروبا توجه نحوه زيدان وبدأ في منحه التعليمات الأخيرة.

وبحسب ما ظهر في مقطع للفيديو لشبكة "موفيستار بلس" الإسبانية فإن زيدان وجه بعض التعليمات بالإنجليزية ثم مال على اللاعب وسأله هل تفهمني؟ هل تعرف ما هي أدوارك؟

ونظر يوفيتش إلى المدرب وكأنه لا يفهم ما يقوله إلا أنّه أشار علامة الموافقة.

ويبدو أنّ اللاعب الصربي الذي لم يتقن الإسبانية يعاني من صعوبة في التواصل مع زيدان مما قد يؤثر على مسيرته مع الملكي.

جدير بالذكر أنّ ريال مدريد لن يشارك في مباريات نهاية الأسبوع الجاري بعد تأجيل الكلاسيكو ليوم 18 ديسمبر.