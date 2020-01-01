زيدان يستعين بالفيديو لإحياء ريال مدريد

شلل تام في النشاط الكروي

لجأ مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان لتقنية الفيديو من أجل إبقاء لاعبيه في الأجواء والحفاظ على اللياقة في ظل توقف النشاط الرياضي حول العالم بسبب فيروس كورونا.

وحتى الآن لم يتضح موقف الدوري الإسباني مثله مثل بقية المنافسات الرياضية حول العالم من الاستكمال، ولم يحدد موعداً محدداً لاستئناف النشاط الكروي بعد.

وذكرت "ماركا" أن زيدان نظم مكالمة جماعية مع لاعبي فريقه عبر تقنية الفيديو مساء الجمعة، وكان الغرض منها الاطمئنان على صحة وأحوال لاعبيه أثناء الحظر.

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وأضاف التقرير أن زيدان لم يتحدث مع اللاعبين في أي أمور فنية أو تكتيكية، واكتفى فقط بالتأكيد على اهتمامهم بالتدريب والبقاء على النظام الموضوع للحفاظ على اللياقة.

ووضع ريال مدريد نظاماً خاصاً للاعبيه ليتبعوه في المنازل من أجل التدرب والحفاظ على اللياقة، بالإضافة لاستعانة عدد من اللاعبين بمعد بدني ونظم منفصلة.

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ونشر عدد من نجوم الفريق الملكي فيديوهات عبر وسائل التواصل الاجتماعية لهم أثناء التدرب في المنزل مع العائلة أو بمفردهم مثل القائد سيرخيو راموس وتوني كروس.