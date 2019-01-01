زيدان: مستقبل خاميس لا يخصني ولن نعوض أسينسيو

الكولومبي يقترب من أتلتيكو مدريد

فيسبوك تويتر هيثم محمد

تحدث زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، عن سوق انتقالات الفريق ولاعبيه خاميس رودريجيز وماركو أسينسيو وإمكانية وصول لاعبين جدد.

خاميس التحق بالتدريبات في الأيام الماضية، ولكن هناك اهتمام من قبل أتلتيكو مدريد بالتعاقد معه، بينما تعرض أسينسيو لقطع في الرباط الصليبي.

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وقال زيدان بالمؤتمر الصحفي لودية أتلتيكو: "رحيل خاميس إلى أتلتيكو أمر يخص النادي، هذا أمر بين الرؤساء وليس يخصني".

وأضاف: "أنا أعمل بالمتاح ولا أفكر في تلك الأمور، أفكر فقط في أولى لقاءات الليجا، لم يتغير شيء، لن نستبدل ماركو بلاعب جديد".

وختم: "تأثرنا جميعاً بالإصابة، ولكن هناك لقاء غداً، سنرى لاحقاً ماذا سنفعل".

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ويتواجه قطبا العاصمة الإسبانية فجر السبت ضمن لقاءات كأس الأبطال الدولية الودية.