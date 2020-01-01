زيدان يعلق على عقوبة سيتي ويعلن عودة هازارد

ريال يبحث عن تأمين الصدارة

أكد زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، أن عقوبة مانشستر سيتي بالاستبعاد من دوري الأبطال لن تكون مؤثرة على لقاء الفريقين في المسابقة الأسبوع المقبل، وذلك في المؤتمر الصحفي لمقابلة سيلتا فيجو.

الاتحاد الأوروبي أعلن السبت استبعاد سيتي من دوري الأبطال في النسختين المقبلتين، وتوقيع غرامة مالية قدرها 30 مليون يورو بسبب خرقه لقواعد اللعب النظيف.

وبدأ زيدان حديثه في المؤتمر الصحفي للمباراة بالإشادة بخصمه: "سيلتا فيجو فريق جيد للغاية، ولا يستحق المركز الذي يتواجد به حالياً، سيكون لقاءً صعباً، ولكن نريد الاستمرار فيما نقدمه مؤخراً".

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وأضاف: "كرة القدم تتعلق بالتوازن، دي إن إيه ريال مدريد هو الكرة الهجومية والانتصارات، ولكن في كرة القدم من يملك التوازن هو الفريق الفائز"

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وعلق الفرنسي على العقوبات بحق غريمه المقبل في دوري الأبطال: "العقوبات بحق مانشستر سيتي لا تغير أي شيء، في اللقائين معهم سيبقى الوضع كما هو، سنقابل فريقاً قوياً وتنافسيًا لأقصى درجة".

وعن نجمه إيدين هازارد: "معه نملك لاعباً كبيراً، حان الوقت أن يعود لصفوف الفريق، لم يلعب منذ ثلاثة أشهر ولكن تدرب وجاهز للعودة، كل اللاعبين جيدين، أحياناً أقرر خلال الأسبوع من يلعب، أو قبل المباراة".

وتابع: "اللاعبون يفضلون اللعب باستمرار ولكن حظينا بأسبوع من العمل الشاق والطويل، من الجيد أحياناً عدم خوض مباريات، الآن المهم هو اللقاء المقبل".

وحول تألق فينيسيوس مؤخراً: "فيني صغير في السن، ويعلم أنه يحتاج للعمل كثيراً في تلك المرحلة، العمل وموهبته معاً سيأتيان بنتيجة كبيرة، لايزال في التاسعة عشر من عمره".

ويحتل ريال مدريد حالياً صدارة ترتيب الليجا برصيد 52 نقطة، ويأتي سيلتا في الترتيب السابع عشر، ويملك فقط 20 نقطة.