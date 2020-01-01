زيدان يشيد بأتلتيكو مدريد ويعلق على موقف فالفيردي

نهائي مرتقب بين قطبي العاصمة الإسبانية

أكد زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، أن مباراة نهائي السوبر الإسباني أمام أتلتيكو مدريد تختلف عن سابقتها من الديربيات، كما علق على موقف نظيره في برشلونة إرنيستو فالفيردي.

وتأهل الملكي للنهائي الذي سيقام الأحد بعد فوزه على فالنسيا بنتيجة 3-1، بينما قلب أتلتيكو الطاولة على برشلونة وفاز 3-2 عليه، ليضع مدربه في موضع شك.

وقال زيدان بالمؤتمر الصحفي للمباراة النهائية: "أتينا هنا للانتصار ولعب مباراة جيدة، سعداء باللعب المباراة النهائية، لن أخبركم بتشكيلي للمباراة، الخطة ليست كل شيء، ويمكن تفسيرها بأكثر من شكل".

وأتبع: "كل مباراة مختلفة، فزنا على أتلتيكو في الماضي، والعكس حدث أيضاً، غداً نهائي مختلف، فيليكس؟ لاعب للمستقبل والحاضر، أتلتيكو تعاقد معه لأنه أمامه مستقبل باهر".

واستمر الفرنسي: "كل فريق يمر بفترات صعبة، خصوصاً بعد أن تفوز كثيراً، وهذا ما حدث مع لاعبي ريال مدريد، وللعودة لذلك الطريق تحتاج للعمل والصبر، لا يوجد خلطة سرية، نملك أفضل اللاعبين".

وتحول زيزو بالحديث عن نظيره في برشلونة فالفيردي واحتمالية إقالته: "هذا أمر يحدث مع جميع المدربين، لا أريد الخوض في الأمر، كان هناك لحظات برشلونة بدا وكأنه سيفوز، ولكن أتلتيكو انتصر، تلك كرة القدم".

وواصل: "أتلتيكو دائماً أثبت قوته، دفاعياً وهجومياً، برشلونة وأتلتيكو فريقان قويان، أي منهما كان سيجعل مهمتنا بالنهائي صعبة، الفوز سيؤثر على الميركاتو؟ نركز فقط على المباراة".

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وعن النظام الحالي لبطولة السوبر: "لا أعرف، الاتحاد الإسباني هو من وضعه ونحن هنا، نريد استغلال الفرصة وتحقيق الفوز بأي بطولة نشارك بها، نحضر جيداً للمباريات ونركز في تحضيرنا على الخصم".

وختم: "لقد أصبح مدرب أفضل، وشخص أفضل أيضاً، تتعلم من المواقف التي تمر بها ومن الأشخاص حولك، أستمع دائماً لمن حولي وأحاول التطور".

وقوبل اشتراك ريال مدريد وجاره أتلتيكو في المباراة بانتقادات من بعض وسائل الإعلام لكونهما لم يفوزا بأي من البطولات المحلية الإسبانية الموسم الماضي.