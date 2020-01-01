زيدان: رحيل راموس؟ سأرحل قبل منه، وهذا هو رأيي في محرز

زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد يؤكد أن مسيرته التدريبية لن تكون طويلة.

كشف زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد إنه لن يستمر لفترة طويلة من الوقت في عالم التدريب.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة الفريق المقبلة أمامة نظيره إسبانيول في الجولة الـ 31 من الدوري الإسباني، وتطرق خلالها للحديث عن رياض محرز وكيليان مبابي.

وقال زيدان: "لا أشعر بالمفاجأة بشأن ما يقدمه راموس معنا، حظنا سعيد لتواجده هنا، ولدي ثقة كبيرة أنه سيستمر في صفوف ريال مدريد حتى النهاية، أنا سأرحل قبل منه".

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وأضاف عن مستقبله هو بشكل شخصي: "لا أعلم متى سأتوقف عن التدريب، لكن الأكيد أنني لن استمر لمدة 20 عامًا، لا أزال أشعر أنني لاعب كرة قدم".

وأردف عن كيليان مبابي: "أنا محظوظ للتدريب في هذا النادي، لدي أفضل اللاعبين في العالم، في الوقت الحالي أنا أستمتع بعملي".

وأكمل عن رياض محرز: "هو لاعب يجيد اللعب المباشر على المرمى، لكنه لا يلعب في فريقي ويتواجد مع نادي آخر".

جدير بالذكر أن ريال مدريد يحتل في الوقت الحالي صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 68 نقطة وبفارق المواجهات المباشرة.