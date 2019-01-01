زيدان: بيل لن يلعب أمام فياريال

مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان يتحدث حول استبعاد جاريث بيل من مواجهة فياريال

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قرر المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد استبعاد النجم الويلزي جاريث بيل من مواجهة فياريال.

ويحل فياريال ضيفًا على ريال مدريد في ملعبه سانتياجو بيرنابيو غدًا الأحد ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من الدوري الإسباني.

وقبل المباراة بيوم، أعلن زين الدين زيدان استبعاد جاريث بيل من القائمة المستدعاة للمباراة، رغم أنه لا يعاني من أية إصابة أو إجهاد.

ويأتي استبعاد بيل من مواجهة فياريال بقرار فني من زين الدين زيدان الذي يبدو أنه لا يفضل إشراك بيل في المباريات المتبقية من الدوري.

ويأتي هذا القرار أيضًا عقب أسبوع واحد فقط من الخسارة الأخيرة لريال مدريد أمام الفريق الهابط رسميًا إلى دوري الدرجة الثانية رايو فايكانو.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٤ مايو ٢٠١٩

وشارك بيل في خسارة ريال مدريد أمام رايو فايكانو بهدف للا شيء، في مباراة ظهر فيها بوجه شاحب ولم يقدم أي شيء خلال دقائقها التسعين.

وانتقد المدرب الفرنسي زيدان بيل عقب المباراة في المؤتمر الصحفي، حيث أكد أنه لا يعلم هل اللاعب الويلزي يركز مع ريال مدريد في الأساس أما لا.

وبعد هذه المباراة رفض بيل ركوب الحافلة رفقة الفريق واستأجر سيارة أجرة إلى المطار ليأخذ عطلة لمدة يومين قبل نهاية الموسم بحوالي ثلاثة أسابيع.

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ورغم أن هذه العطلة كانت بإذن من زين الدين زيدان، إلا أن المدرب الفرنسي على ما يبدو قد امتعض من هذا التصرف غير المسؤول. يذكر أن جاريث بيل يبدو مرشحًا للرحيل عن ريال مدريد خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة بنسبة كبيرة بسبب مشاكله مع الفريق والجماهير.