زيدان: بيل في حاجة لدعم الجماهير وأداء ريال مدريد يمنحني السعادة

زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد يؤكد على سعادته بالفوز الذي حققه فريقه أمام ريال سوسيداد.

أعرب المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه اليوم أمام نظيره ريال سوسيداد ضمن لقاءات الجولة الـ ١٤ من الدوري الإسباني.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها زيدان وأكد خلالها أن الفريق قدم مباراة جيدة بالرغم من البداية السيئة التي عانى منها بسبب الهدف المبكر لسوسيداد.

وقال زيدان: "يمكن أن نقول أن المباراة كانت ممتازة، بدأنا بشكل عادي وواجهنا مشاكل في أول نصف ساعة لكننا أنهينا الشوط الأول بشكل جيد".

وأضاف: "في الشوط الثاني لعبنا مباراة جيدة وضغطنا عليهم وجاء الهدف الثاني، يمكننا أن نكون سعداء بتلك المباراة أمام خصم صعب مثل سوسيداد".

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وأكمل: "أظهرنا شخصية الفريق رغم أننا بدأنا المباراة بشكل سيئ مع ذلك نجحنا في العودة، والبدء بطريقة سيئة وارد لأن المنافس أحيانًا يكون أفضل".

وأنهى تصريحاته: "نحتاج دومًا للجماهير طوال الـ ٩٠ دقيقة وعلينا أن نتقبل الصافرات والانتقادات، لكن ما يهمنا أن يمنحونا كل الدعم الممكن طوال الوقت وجاريث بيل أيضًا في حاجة لدعمهم".

جدير بالذكر أن ريال مدريد كان قد حقق الفوز في لقاء ريال سوسيداد بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد وعاد للقمة بجوار برشلونة بفارق هدف وحيد للفريق الكتالوني.