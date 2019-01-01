زيدان "بعبع" كامب نو في الكلاسيكو الأضعف من سنين

المدرب الفرنسي لا يُقهر في ميدان برشلونة، والأرقام تُثبت ضعف الكلاسيكو

انتهى كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد بالتعادل السلبي 0-0 وذلك على ملعب كامب نو من بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم، ليظل الصراع مستمر في سباق البطولة التي يتساوى بها كلا الفريقين برصيد 36 نقطة لكل منهما.

وحول أرقام كلاسيكو اليوم فعلى الرغم من فشل زيدان في تحقيق الفوز إلا أنه كسر رقم قياسي كبير في تاريخ تلك المواجهة، أصبح زيزو هو المدرب الوحيد للنادي الملكي الذي يخوض 5 مباريات أمام برشلونة في كامب نو دون خسارة.

وذلك حيث خاض المدرب الفرنسي 5 كلاسيكو مع النادي الملكي في ملعب الفريق الغريم بمختلف البطولات، وتمكن من الفوز في مرتين والتعادل في ثلاث مرات.

✅ فاز 2-1

⭕️ تعادل 1-1

✅ فاز 3-1

⭕️ تعادل 2-2

⭕️ تعادل 0-0 pic.twitter.com/9KAB4LHi1X — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 18, 2019

ولكن من جانب أرقام مباراة اليوم فهو يعد التعادل السلبي الأول بين الفريقين منذ كلاسيكو 23 نوفمبر 2002 الذي أقيم في كامب نو أيضًا من بطولة الدوري.

يذكر أن الصراع لازال مستمر بين ريال مدريد وبرشلونة على بطولة الدوري هذا الموسم خاصة بعد أن تحسن مستوى النادي الملكي كثيرًا عن الفترة الماضية.