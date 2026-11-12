"حسنًا فعلت يا زيدان" .. الكشف عن كواليس الشجار بين مدرب فرنسا ومبابي قبل الاستبعاد ضد إيطاليا

لم يكن غياب كيليان مبابي عن تدريبات منتخب فرنسا قبل مواجهة إيطاليا مجرد غياب روتيني. فتوقيته لم يكن ليحمل حساسية أكبر من ذلك.

وكشفت تقارير الصحافة الفرنسية عن توتر بين قائد المنتخب الوطني والمدرب زين الدين زيدان حول مركزه في الملعب وطريقة استغلاله، إلى جانب أجواء غير سارة داخل غرفة الملابس.

يعود هذا الخلاف إلى أول معسكر لزيدان على رأس المنتخب، حين أبعد مبابي إلى الجناح الأيسر ومنح عثمان ديمبيلي الدور المحوري. وقد اعتبر كثيرون ذلك بمثابة تراجع لمكانة نجم ريال مدريد، الذي بات يفضل مؤخرًا قيادة خط الهجوم كمهاجم صريح.

كان زيدان يأمل في الاعتماد على نجمه في المباراتين الحاسمتين أمام إيطاليا وتركيا في دوري الأمم الأوروبية. ثم جاء الخبر. فقد تعرض مبابي لمشكلة عضلية في أوتار الركبة، تبعده عن مواجهة إيطاليا، مع بقاء الأمل في عودته لمباراة تركيا.

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ومع تصاعد الجدل حول هذه العلاقة، ظهرت معلومات جديدة تشير إلى وجود توتر حقيقي بين الطرفين.

«مبابي تصرف كنجم متغطرس»

سيريل هانونا، مقدم البرامج التلفزيونية على قناة W9 والمشجع الكبير لباريس سان جيرمان، قال: «يبدو أن كيليان مبابي، بالنظر إلى عدد الإصابات، لا يريد اللعب. فهو ليس في أفضل حالاته. ولا يهتم كثيرًا بمباراة إيطاليا لأنها جزء من دوري الأمم الأوروبية وليست مباراة مهمة».

وأضاف: «مع كل هذه الإصابات وعدم جاهزيته البدنية، فهو لا يريد اللعب. هذه معلومات موثوقة لديّ. زين الدين زيدان لن يكون لطيفًا معه بالقدر الذي كان عليه ديدييه ديشان».

وتابع: «تصرف كيليان مبابي كنجم متغطرس، قائلًا: نعم، هناك الكثير من الإصابات، لا أعرف ما إذا كنت سألعب. فرد عليه زين الدين زيدان: حسنًا، كما تعرف، لن تلعب، شكرًا لك، ستبقى في مكانك».

وفي برنامجه «Tout beau, tout neuf»، أكمل هانونا: «سينفي مبابي هذا الكلام، كما تعرفون، لكن لديّ معلومات من الداخل. هذا ما أقوله لكم يا أعزائي. كانت هناك بعض المشادات مع ديدييه ديشان، لكنه تغاضى عنها قليلًا، أما زيدان فلا يتسامح معها. عليكم أن تعرفوا أن الأمور متوترة للغاية بين مبابي والمنتخب الفرنسي؛ فهو لا ينسجم مع زملائه ولا مع زيدان».

وجاء حكمه صريحًا: «أقول لكم، أحسنت يا زين الدين زيدان، لديك شجاعة. لن يغادر المنتخب؛ قال له زيدان: لن تلعب هذه المباراة، لكن إذا أحسنت التصرف، فستلعب يوم الأحد».

حظوظ فرنسا في التأهل

تدخل فرنسا مواجهة إيطاليا، المقررة مساء غد في ميلانو، وهي تطارد أكثر من هدف. فهذا ليس مجرد صراع بين المتصدرين في المجموعة الأولى من دوري الأمم الأوروبية. بل يحمل في طياته مقعدًا في ربع النهائي، مع فرصة احتلال الصدارة قبل الجولة الأخيرة.

يملك رجال زيدان أفضلية واضحة في الحسابات، برصيد 10 نقاط من أربع مباريات. فيما تملك إيطاليا 7 نقاط وبلجيكا 6، بينما تقبع تركيا في قاع الترتيب دون أي نقطة.

كانت مباراة الذهاب بين فرنسا وإيطاليا قد انتهت بالتعادل 1-1، بعد خطأ من لوكاس دا كونيا أهدى إيطاليا هدف التعادل. وهذه المرة تأتي فرنسا وأنظارها مثبتة على حسم مقعد في ربع النهائي قبل أن تفكر حتى في الصدارة.

المصير بين أيدي الفرنسيين. فالتعادل أمام إيطاليا كافٍ لضمان المركز الأول أو الثاني في المجموعة ومقعد في ربع نهائي دوري الأمم، دون الحاجة إلى انتظار الجولة الأخيرة.

كل هذا يأتي في ظل الصراع المباشر بين إيطاليا وبلجيكا على المركز الثاني، إذ يلتقي الفريقان الأحد المقبل في بروكسل. فنقطة واحدة من سان سيرو ستجنب فرنسا أي حسابات معقدة للتأهل.