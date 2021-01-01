زيدان: الدوري ودوري الأبطال؟ لا أقول إن ريال مدريد سيفوز بكل شيء

ماذا قال زيدان بعد الفوز على أوساسونا؟

قال المدير الفني لنادي ريال مدريد زين الدين زيدان إن الفريق سيبذل كل الجهود فيما تبقى من الموسم، ولكنه لم يقل أبدًا إن الفريق الملكي سيفوز بكل شيء هذا الموسم.

وحقق ريال مدريد انتصارًا هامًا على أوساسونا بهدفين مقابل لا شيء ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإسباني، ليرد به على انتصار أتلتيكو على إلتشي.

وعقب المباراة والحديث عن التتويج بلقب الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا قال زيدان إنه لم يقل إن ريال مدريد سيفوز بكل شيء، مؤكدًا: "لكننا سنبذل قصارى جهدنا".

وعلى الرغم من تعرض المدافع الدولي الفرنسي لإصابة في شوط المباراة الأول، كان زيدان حريصًا على التركيز على الإيجابيات دون تأكيد حالة المدافع.

وأضاف زيدان في مؤتمره الصحفي بعد المباراة: "آمل أن يكون شيئًا صغيرًا، لكن لا يمكنني إخباركم، "فاران يقول إنه شيء صغير وآمل أن يكون كذلك".

وتابع: "لقد حدثت لنا أشياء كثيرة، لكن اليوم حصلنا على ثلاث نقاط أخرى وسنقاتل حتى النهاية من أجل التتويج باللقب وأود أن أقول إننا نستطيع ذلك".

وأردف: "أنا لا أقول إننا سنفوز بكل شي ، لكننا سنفعل كل ما في وسعنا لمحاولة الفوز.، هازارد؟ لقد أبلى بلاء حسنًا اليوم ونحن سعداء بما قدمه".

ونال كل من توني كروس ولوكا مودريتش قسطًا من الراحة في تلك الليلة، لكن إيدين هازارد عاد إلى التشكيلة للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر وغادر الملعب في الدقيقة السبعين ليدخل إيسكو بدلًا منه".

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وبذلك الفوز رفع ريال مدريد رصيده إلى النقطة رقم 74 في المركز الثاني على سلم ترتيب الدوري الإسباني، خلف صاحب الصدارة أتلتيكو صاحب الـ 76 نقطة بانتصاره اليوم.