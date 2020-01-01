زيدان: الدفاع سر فوزنا برباعية وبنزيما رائع

زيدان يواصل مدح لاعبيه بعد الفوز برباعية

قال زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الإسباني، إنه سعيد بالفوز اليوم على ريال سرقسطة في ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا.

ريال مدريد نجح في العبور إلى ربع النهائي بعد الفوز على سرقسطة برباعية نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب سرقسطة.

وأضاف زيدان في تصريحات تلفزيونية بعد المباراة: "لا يوجد أي مباراة سهلة ولكن دعنا نقول أننا سهلنا الأمور على نفسنا باستغلال الفرص التي أتيحت لنا".

وتابع: "أنا سعيد جداً، لقد لعبنا بجدية اليوم، لقد كان ملعب معقد أمام خصم يلعب بشكل جيد جداً، الشيء المهم بالنسبة لي هو الفريق، ما يفعله الجميع هو من أجل الفريق"

وعن عدم تسجيل الصربي يوفيتش للأهداف أكد زيدان أنه يثق في تسجيل يوفيتش قريباً ولكن عليه المحاولة من أجل يكون على المسار الصحيح للعبة وأنا أثق أنه يفعل كل ما أريده بشكل صحيح.

وأردف: "الثنائي كروس وفاسكيز لديهم قدرات خاصة يحظيان بكامل ثقتي حتى النهاية يؤدون من أجل الفريق بشكل لا يصدق".

وأكمل: "أنا سعيد بما حققه بنزيما اليوم وتسجيله الهدف هو لاعب رائع للغاية ولا يمل من مواصلة العمل".

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واختتم:" لدينا مباراة صعبة ضد أتلتيكو مدريد وسيتعين علينا الحصول على أفضل أداء لدينا، أعتقد أننا قمنا بعمل دفاعي جيد للغاية اليوم وهذا سر الفوز".

يذكر أن ريال مدريد يحتل صدارة الليجا الإسبانية بفارق 3 نقاط عن صاحب المركز الثاني الغريم التقليدي برشلونة.