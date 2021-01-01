زيدان: التعادل لن يغير خططنا للديربي وبنزيما سيكون معنا في هذه الحالة

تصريحات زيدان عقب تعادل ريال مدريد وريال سوسييداد

أكد المدير الفني لنادي ريال مدريد زين الدين زيدان شعوره بخيبة الأمل بسبب خسارة نقطتين اليوم أمام ريال سوسييداد مؤكدًا أن ذلك لن يغير العقلية التي سيدخل بها الفريق الديربي.

وخيم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق على مواجهة ريال مدريد وريال سوسييداد في وقت صعب بالنسبة لنادي الملكي، حيث جاء بطعم الهزيمة قبل ديربي العاصمة الأسبوع المقبل.

وعقب المباراة تحدث زين الدين زيدان عن التعادل الذي لم يكن يتمناه، مؤكدًا أن الفريق صنع العديد من الفرص ولكن الكرة لم تكن تريد الدخول إلى الشباك.

وقال: "لقد خسرنا نقطتين على ملعبنا وكان لدينا فرص من أجل تفادي ذلك، وكان ضدنا خصم عنيد ولعب أمامنا مباراة كبيرة وصعبة للغاية بالنسبة لنا".

وحول تغيير طريقة اللعب قال المدير الفني الفرنسي: "تغيير الرسم؟ لم أكن سعيدًا بعملية الضغط في بداية المباراة، حاولنا إصلاح هذه الأشياء في شوط المباراة الثاني لنظهر بشكل أفضل".

وأضاف: "كان هنالك لاعبون مُتعبون وكان يجب عليّ التغيير، كانت لدينا فرص عديدة للتسجيل وحسم المباراة لصالحنا ولكن الكرة لم تكن تريد الدخول بكل أسف، لذلك انتهت المباراة بنتيجة لم نكن نريدها".

وتابع حول ديربي مدريد المنتظر مساء الأحد القادم قائلًا: "نتيجة اليوم لن تغير الطريقة التي سندخل بها لمباراة الديربي، سندخل أمام أتلتيكو مدريد بنفس العقلية والطريقة التي كنا نخطط لها".

وأردف: "لقد قدمنا مباراة جيدة اليوم أمام ريال سوسييداد ولكنهم كانوا خصمًا عنيدًا وقدموا هم الآخرين مباراة كبيرة للغاية في شوطيها، وكانت لدينا فرص عديدة خاصة في الشوط الأول ولكننا لم نحسن استغلالها".

وأكد: "لقد استحقنا أكثر من النقطة التي حصلنا عليها بالنظر إلى ما قدمناه خلال المباراة، ولكن علينا التعلم من الأخطاء التي ارتكبناها والتي منعتنا من استغلال الفرص المتاحة لحسم النتيجة لصالحنا".

وفيما يخص بنزيما وإصابته قال: "أعتقد بأن بنزيما سيتواجد في الديربي وسيكون متاحًا بالنسبة لنا، والفكرة هي أن يكون معنا، ولكنه لم يتدرب مع الفريق حتى الآن لذلك علينا الانتظار".

واسترسل: "لا أعلم ما إذا كان هذا أفضل مستوًى لنا خلال المباريات الستة الماضية، قدمنا مباراة جيدة لكننا خسرنا نقطتين، أنا حزين لمجهود اللاعبين الذي لم يتم استثماره بالشكل الصحيح".

وقال أيضًا: "أنا سعيد من أجل فينيسيوس والعمل الذي يقوم به، جميع الفرق تخسر النقاط، فالموسم طويل جدًّا، ونحن نعلم بأنه يجب علينا استغلال الفرص وهذا ما سنحاول القيام به، لا زال هنالك الكثير

وحول الاستعدادات لمواجهة أتلتيكو مدريد أيضًا قال زيدان في نهاية تصريحاته بعد لقاء اليوم: "علينا التحلّي بالصبر والهدوء، قدمنا مباراة جيدة، علينا أن نطمئن على الفريق كونه يصنع المزيد من الفرص".

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الجدير بالذكر أن التعادل اليوم سيجعل ريال مدريد مهدد بخسارة حظوظه في المنافسة على لقب الدوري الإسباني في حالة الخسارة من أتلتيكو مدريد في مواجهة الديربي الأسبوع المقبل.