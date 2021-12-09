زيدان إقبال .. أول عراقي في تاريخ مانشستر يونايتد

حفر الموهبة الشابة العراقية، زيدان إقبال اسمه بأحرف من نور، بعدما بات أول لاعب كرة قدم بريطاني من جنوب آسيا يظهر مع مانشستر يونايتد بعد مشاركته أمام يانج بويز في دوري أبطال أوروبا.

مانشستر يونايتد يعيش مرحلة انتقالية هامة للغاية، حيث قام بإقالة مدربه النرويحي، أولي جونار سولشاير وتعيين رالف رانجنيك مدربًا موقتًا خلفًا له حتى نهاية الموسم.

وفي ثاني مباراة له كمدرب للفريق، اعتمد رانجينك على تشكيلة شابة خلال مباراة الفريق أمام يانج بويز السويسري، ضمن منافسات المجموعة السادسة من دوري الأبطال المحسوم صدارتها بنسبة كبيرة للشياطين الحمر.

المدرب الألماني يعلم أن بقائه لموسم آخر ربما ليس في الخطة وهذه ما يعطيه جرأة أكثر لتجربة الاعتماد على الشباب ويبدو أن زيدان إقبال كان من ضمن المستفديين من وجود مدرب جديد على مقعد البدلاء.

وفي هذا التقرير سنسلط الضوء على الموهبة الجديدة، زيدان إقبال الذي ظهر ليلة أمس مع مانشستر يونايتد مرتديًا رقم 73:

من هو زيدان إقبال؟

ولد صاحب الـ 18 عامًا وتررع في مدينة "مانشستر" لأب باكستاني وأم عراقية، وذلك في 27 إبريل 2000.

بدأ ممارسة كرة القدم في فريق سالي يونايتد المحلي قبل أن يكتشفه مانشستر يونايتد، ويتم ضمه لقطاع الناشئين بالنادي.

اللاعب استطاع أن يتدرج بشكل جيد في الفئات العمرية للفريق ليصل العام الماضي إلى الفريق الرديف بعد عام فقط من تصعيده لفريق تحت 18 عامًا.

كيف وصل إقبال إلى الفريق الأول لمانشستر يونايتد؟



قبل ظهوره مع الفريق الأول في دوري الأبطال، زيدان خاض 15 مباراة مع فريق تحت 23 عاما بنادي مانشستر يونايتد في مسابقات رديف البريميرليج ودوري أبطال أوروبا للشباب والكأس المحلية، وقد استطاع تسجيل 3 أهداف.

وقام بتوقيع أول عقد احترافي له مع مانشستر يونايتد، وذلك في أبريل الماضي، بعد المستويات المبهرة التي ظل يقدمها منذ تدرجه في قطاع الناشئين بالنادي.

المستوى الرائع والتدرج الملحوظ في الفئات العمرية للاعب هو ما جعل الألماني رالف رانجنيك مدرب الفريق الأول، يقوم بتصعيده ومنحه فرصة الظهور للمرة الأولى مع الشياطين الحمر، في مسابقة كبيرة بحجم دوري أبطال أوروبا.

كيف ظهر زيدان إقبال في أول مباراة له مع الفريق الأول لمانشستر؟

قام رانجيك في الدقيقة 89 من عمر مواجهة اليونايتد ضد يانج بويز، ليلة أمس الأربعاء في دوري أبطال أوروبا، بإشراك زيدان إقبال بدلًا من جيسي لينجارد، وذلك في اللقاء الذي انتهى بالتعادل 1-1.

هذه الدقائق القليلة لم تعلن عن اللاعب، لكن ربما تكون بداية ظهور نجم جديد في خط الوسط يجبد التواجد في مركز رقم 10 وصناعة اللعب وهذا بالفعل ما مهد وصوله إلى الفريق الرديف في الصيف الماضي.





أي منتخب سيمثل زيدان إقبال؟



على الرغم من أنّ زيدان إقبال، مؤهل لتمثيل منتخبات إنجلترا والعراق وباكستان على المستوى الدولي، لكن الاتحاد العراقي استطاع إقناعه باللعب لصالحه حيث ظهر للمرة الأولى مع منتخب تحت 23 عامًا خلال شهر سبتمب الماضي في مواجهة الإمارات الودية.

وفي أكتوبر الماضي، قاد زيدان إقبال منتخب العراق للمشاركة في بطولة اتحاد غرب آسيا، وساهم في وصول الفريق لنصف النهائي قبل أن يخرج أمام السعودية في نصف النهائي، وتمكن خلال تلك البطولة من تسجيل أول أهدافه بقميص "أسود الرافدين" ضد منتخب لبنان في مرحلة المجموعات.

ومن المتوقع أن يدخل منتخب إنجلترا في منافسه مع نظيره العراقي على اللاعب من أجل تمثيل الأسود الثلاثة، وفي تلك الحظة سيكون الأمر بيد زيدان إقبال الذي سبق وأن لعب بالفعل من أجل العراق.

ما هو مستقبل زيدان إقبال مع مانشستر يونايتد؟

المدير الفني الجديد لمانشستر يونايتد لايزال في مرحلة إثبات للذات ومن المبكر جدًا أن يعتمد على عناصر شابة في هذا الوقت الحرج للفريق لكن من المؤكد أن الدقائق التي منحها له أمس ستكون لها دور في الظهور بالبريميرليج خاصةً وأن العراقي يعد واحد من 5 لاعبين يحملون الجنسية البريطانية ولهم أصول من جنوب آسيا تم تسجيلهم في قوائم أنديتهم بالدوري الإنجليزي، إلى جانب حمزة شودري (ليستر سيتي)، وأرجان رايخي (أستون فيلا)، وديلان ماركاندي (توتنهام) وكام كاندولا (ولفرهامبتون).