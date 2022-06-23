زيدان: أحلم بتدريب فرنسا ولا أستبعد فكرة باريس

زين الدين زيدان يكسر الصمت حول مستقبله التدريبي، مؤكدًا أنه يحلم بتدريب منتخب فرنسا.

حتى وقت قريب، كان زين الدين زيدان على رأس أولويات نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لتدريب الفريق، لكن ناصر الخليفي رئيس نادي العاصمة الفرنسية أكد عدم وجود مفاوضات مع زيدان من الأساس.

ومع ذلك، فإن زين الدين زيدان، الذي يحتفل الخميس 23 يونيو بعيد ميلاده الخميس، لم يستسلم بشأن مسيرته التدريبية، مؤكدًا أنه ينتظر المشروع المناسب، ويرى الكثير من المراقبين أنه ينتظر منتخب فرنسا.

وبالتالي، فإن زيدان لن يتولى تدريب أي نادٍ قبل بطولة كأس العالم 2022، لكي يكون متاحًا إذا قرر ديدييه ديشان الرحيل عن تدريب "الديوك" بعد المونديال.

ماذا قال زيدان؟

وبمناسبة عيد ميلاده الخمسين، أجرى زيدان مقابلة مع صحيفة "ليكيب" الفرنسية، تحدث فيها أخيرًا عن مستقبله.

ولم يخف مدرب ريال مدريد السابق، رغبته وحلمه بتدريب منتخب فرنسا في المستقبل.

وقال زيدان عن تدريب فرنسا: "أريد ذلك بالطبع، أتمنى أن يحدث ذلك يومًا ما، أريد أن أغلق دائرة كاملة مع منتخب فرنسا".

وأضاف: "عرفت منتخب فرنسا كلاعب، وهو أفضل ما حدث لي على الإطلاق".

وتابع: "جربت ذلك كلاعب، واليوم أنا مدرب، منتخب فرنسا متجذر بقوة في رأسي، لا أعرف ما إذا كان ذلك سيحدث يومًا ما، ولكن إذا أتيحت لي الفرصة بعد ذلك، فسأفترض أن أكون هناك مرة أخرى، الأمر ليس بيدي، رغبتي العميقة موجودة، منتخب فرنسا هو أجمل شيء على الإطلاق".

هل يتولى زيدان تدريب باريس سان جيرمان؟

ورد زيدان على سؤال حول إمكانية تدريب باريس سان جيرمان يومًا ما، على الرغم من ارتباطه الوثيق بنادي مارسيليا.

وقال زيزو: "لا تقل أبدًا لا، خاصة عندما تكون مدربًا في الوقت الحالي، عندما كنت لاعبًا كان لدي خيار، جميع الأندية تقريبًا، والآن كمدرب ليس هناك 50 ناديًا يمكنني الذهاب إليها".

وأضاف: "هناك احتمالان أو ثلاثة فقط، وبكل تواضع أقول إنه لا يمكنني الذهاب إلى أي مكان".

ما رأيه في خيار مانشستر؟

زيدان علق أيضًا على خيار التدريب في الدوري الإنجليزي، خاصة بعد أن ارتبط بتدريب مانشستر يونايتد خلال الصيف الماضي.

وقال المدرب الفرنسي: "لأسباب أخرى قد لا أتمكن من الذهاب إلى أي مكان، ومن بينها اللغة، وهناك ظروف معينة تجعل الأمور أكثر صعوبة".

وأضاف: "عندما يقول لي الناس، لماذا لا تريد الذهاب إلى مانشستر؟ أنا أفهم الإنجليزية لكن لا أتقنها بشكل كامل".

واختتم زيدان: "أعلم أن هناك مدربين يذهبون إلى الأندية بدون تحدث لغة بلدها، لكني أعمل بشكل مختلف للفوز، هناك العديد من العناصر التي تلعب دورًا، وأنا أعرف ما أحتاج للفوز".

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