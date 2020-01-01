زيدان: إصابة هازارد كانت أقوى من المتوقع، وأتمنى مشاركته طوال الموسم

زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد يتحدث عن إصابة لاعبه إيدين هازارد وفترة التعافي الطويلة الخاصة به.

أعرب زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد عن أمله في عودة اللاعب البلجيكي إيدين هازارد من جديد لصفوف فريقه في أسرع وقت ممكن.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها زيدان خلال المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء فريقه بدوري أبطال أوروبا أمام نظيره شاختار دونستيك.

وقال زيدان: "إصابة هازارد طالت أكثر من المتوقع، لكنه عاد للتدريبات على العشب مؤخرًا، وأنا أثق في من يعملوا معه وأتمنى أن أراه قريبًا معنا، وأن يظل متواجد طوال الموسم".

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وأضاف عن وضع راموس: "لديه مشكلة في الوقت الحالي، ولم يتدرب معنا اليوم فلا يزال يشعر بعدم الراحة، سنرى بالغد ما الذي سيحدث".

وأردف: "فريقنا أثبت من قبل قدرته على الظهور في الأوقات الصعبة، وبعد هذه البداية بالتأكيد يمكننا أن نتحسن، وسنحاول القيام بذلك بالغد".

وعن الكلاسيكو قال: "لا أفكر سوى في لقاء الغد، دعونا نواجه شاختار أولًا فهم فريق يملك جودة عالية ولديهم القدرة على المنافسة ويجب أن نكون في أتم جاهزية لهم".

جدير بالذكر أن ريال مدريد سيفتتح مواجهاته في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم ضد شاختار دونيتسك وفي نفس المجموعة معه بوروسيا مونشنجلادباخ وإنتر.