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زيدان: أفضل شيء في الموسم أنه انتهى ولا أعد بالبطولات في المستقبل

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Getty Images
تعرف على تصريحات زيدان عقب الخسارة أمام ريال بيتيس

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

عبّر زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد، عن سعادته بانتهاء الموسم مؤكدًا ضرورة التركيز على العودة للمنافسة في الفترة المقبلة.

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ريال مدريد خسر أمام ريال بيتيس بثنائية نظيفة في الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني..

وقال زيدان في تصريحات عقب المباراة: "لا يمكن أن نقول إننا لم نرغب في الفوز بل لم نكن قادرين على ذلك، أفضل شيء حدث اليوم أن الموسم انتهى وعلينا التفكير فقط في سوق الانتقالات وتطوير شكل الفريق في العام المقبل".

وتابع: "النتيجة عادلة لأننا لم نقدم ما نستحق لأجل الفوز، لقد لعبنا موسمًا سيئًا ولا يجب أن ننساه بل نضعه في الذاكرة لأنّه سيخدمنا كثيرًا في المستقبل لتصحيح الأوضاع".

المدرب الفرنسي رفض الحديث عن إمكانية رحيل كيلور نافاس أو جاريث بيل مشيرًا إلى أنّه لم يحسم مصير أي لاعب على الإطلاق.

واختتم: "لا أقول إننا سنحقق كل البطولات الموسم المقبل ولكننا سنحاول أن نكون مستعدين لتقديم الأفضل ولا يوجد أي أعذار. ريال مدريد لم ينته، علينا فقط الحصول على الراحة ومن ثم نعود أقوى للمنافسة".

جدير بالذكر أنّ ريال مدريد لم يحقق أي بطولة خلال الموسم الحالي للمرة الأولى منذ 2014-2015 مع كارلو أنشيلوتي.

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