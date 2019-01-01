زيدان: أتمنى أن تتوج الجزائر بكأس أمم إفريقيا

مدرب ريال مدريد يتمنى تتويج الجزائر بأمم إفريقيا

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، على أنه يتمنى تتويج منتخب الجزائر، بلقب كأس أمم إفريقيا 2019 المقامة في مصر.

منتخب الجزائر حقق الفوز على كينيا بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء أمس الأحد، بالجولة الأولى ضمن منافسات المجموعة الثالثة، بكأس أمم إفريقيا.

زيدان قال خلال تصريحات لقنوات "بي إن سبورتس" القطرية: "أتمنى أن يتوج الجزائر بلقب أمم إفريقيا، وأن يلعب بشكل جيد، من أجل الشعب الجزائري".

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👇https://t.co/N1FjvoK4GE pic.twitter.com/jjep6CSpXJ — موقع قول السعودي (@GoalSA) June 24, 2019

مدرب ريال مدريد تابع: "أريد أن يتوج الجزائر باللقب، وأن يخرج الشعب إلى الشوارع من أجل الاحتفال باللقب".

المنتخب الجزائري حقق لقب كأس أمم إفريقيا مرة واحدة في تاريخه، عام 1990، في البطولة التي قامت الجزائر بتنظيمها.

ويتصدر الجزائر المجموعة الثالثة، بالمناصفة مع منتخب السنغال الذي فاز على تنزانيا بهدفين دون رد.