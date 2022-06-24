زياش يطلب مغادرة تشيلسي ويقترب من الدوري الإيطالي
قام نادي ميلان الإيطالي، بالاستفسار عن إمكانية التعاقد مع النجم المغربي حكيم زياش من صفوف تشيلسي هذا الصيف.
صاحب الـ29 سنة تم ربطه بالانتقال لصفوف ميلان أكثر من مرة ومغادرة تشيلسي عمومًا، بسبب الفترة الصعبة التي يمر بها في العاصمة الإنجليزية لندن.
ويرجع ذلك لعدم اعتباره من القطع الأساسية بفريق المدرب توماس توخيل، نظرًا لإصاباته المستمرة خلال تواجده بستامفورد بريدج.
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وقالت شبكة "سكاي" الإيطالية، إن زياش قدم طلب انتقال لتشيلسي من أجل الرحيل عن النادي بحثًا عن فرصة اللعب بانتظام.
وأوضحت أن الخيار الأقرب في الوقت الحالي، هو رحيله على سبيل الإعارة مع خيار الشراء بنهاية الموسم.
ومن المتوقع أن يكون راتبه الذي يصل إلى 6 ملايين يورو في الموسم الواحد، من العقبات التي ستقف أمام ميلان للحصول على خدماته.
وفي سياق متصل خرج الصحفي "فابريتسيو رومانو" ليؤكد هذه الأنباء، مشيرًا إلى وجود محادثات مستمرة بين ميلان وتشيلسي، مع ترحيب النادي الإنجليزي بفكرة التخلي عن زياش.
جدير بالذكر أن النجم المغربي سجل 14 هدفًا وصنع 10 في 83 مباراة لعبها مع تشيلسي طوال فترة تواجده بالنادي.
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