أياكس ينتصر على جرافشاب بثمانية نظيفة بالدوري الهولندي

حكيم زياش يرفع رصيده إلى 10 أهداف في الدوري الهولندي هذا الموسم

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

قاد المغربي حكيم زياش فريقه أياكس، لتحقيق الفوز على نظيره دي جرافشاب، بثمانية أهداف دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما بالجولة السادسة عشر ضمن منافسات الدوري الهولندي الممتاز.

حكيم زياش تمكن من تسجيل 3 أهداف "هاتريك"، حيث جاءت أهدافه في الدقائق 32 و 62 و 69 من زمن المباراة.

وسجل تاديتش الهدف الأول لأياكس بالدقيقة 18 من زمن المباراة، من صناعة حكيم زياش، وأضاف المغربي نصير مزراوي الهدف الثاني بالدقيقة 25.

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(@AlMasrySC :📸) pic.twitter.com/dPex3vT7aR — جول مصر (@goaleg) December 16, 2018

الهدفين الثالث والرابع سجلهما زياش، والخامس سجله دالي بليند بالدقيقة 65، قبل أن يضيف حكيم زياش الهدف السادس بالدقيقة 69.

وسجل دالي بليند الهدفين السابع والثامن بالدقيقتين 75 و 90 من زمن المباراة، ليقود فريقه للانتصار بثمانية أهداف دون رد.

أياكس رفع رصيده للنقطة 43 في المركز الثاني، خلف أيندهوفين صاحب الصدارة برصيد 45 نقطة.