مدرب زياش السابق يتوقع نجاحه مع تشيلسي

إشادة كبيرة وثقة يتلقاها الدولي المغربي

يؤمن بودوين بالباتز مدرب حكيم زياش السابق في نادي تفينتي الهولندي، بقدرة الدولي المغربي على تخطي جميع الصعاب والتألق مع ناديه الجديد تشيلسي.

زياش أعلن انضمامه لصفوف البلوز بمبلغ 40 مليون يورو بمنتصف الموسم الحالي، وعلى أن يكمل النصف الثاني مع أياكس قبل بداية رحلته مع البلوز في الصيف.

وتحدث بالباتز في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس قائلاً:"لعب في الدوري الهولندي 7 أو 8 سنوات ويعلم كل شيء عن الأجواء، الانتقال للدوري الإنجليزي سيفيده حيث سيلعب في تحدٍ مختلف أمام مجموعة من أفضل اللاعبين".

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وأضاف:"أثق تماماً في قدرته على التألق وتخطي جميع الصعاب الممكنة، وأبرزها الكم الكبير من المباريات والضغط البدني الكبير هناك".

هانز دي يونج مدرب آخر عمل معه زياش، وقال عن المغربي:"البعض يرى أن حكيم يعاني من الناحية البدنية، وهذا ما قيل عنه عندما جاء من أكاديمية هيرينفين وأيضاً فور انتقاله لتفيتني".

وتابع:"لا أعتقد أنها مشكلة كبيرة بالنسبة له أبداً، ولا توجد لدي أي شكوك حول نجاحه في التحدي الجديد مع تشيلسي الموسم القادم".

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يذكر أن زياش نجح في هز الشباك 21 مرة مع أياكس الموسم الماضي بجميع البطولات، وأحرز 8 وصنع 21 خلال الموسم الحالي قبل التوقف بسبب انتشار فيروس كورونا.