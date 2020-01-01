زياش، فيرنر وتشيلويل.. تشيلسي لامبارد نحو مقارعة ليفربول ومانشستر سيتي

تشيلسي بطل البريميرليج 2021.. اقتربت؟

المزيد من الصفقات بالنسبة لتشيلسي، هذا هو عنوان المرحلة، حيث أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي الخميس الماضي، عن تعاقده بشكل رسمي مع المهاجم الألماني تيمو فيرنر لاعب لايبزيج.

العديد من الأندية أبدت اهتمامها بضم فيرنر، أبرزها بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد وإنتر وليفربول، ولكن البلوز حسموا السباق بدفع الشرط الجزائي في عقد اللاعب بحوالي 53 مليون يورو.

هذه القصة لم تحدث للمرة الأولى فيما يخص المهاجم الألماني، حيث أننا على بعد أشهر قليلة من تكرارها مع الدولي المغربي حكيم زياش، والذي تلقى عدة عروض من أندية كبرى قبل أن يخطفه تشيلسي.

المزيد من الفرق

وفي الأيام الماضية، زادت الأحاديث عن المفاوضات التي تربط البلوز ببن تشيلويل وكذلك كاي هافيرتز، تشيلسي لا يتوقف فيما يتعلق بسوق الانتقالات الصيفية حتى قبل أن يفتح أبوابه بشكل رسمي.

تشيلسي عانى من عقوبة المنع من التعاقدات لموسمي انتقالات ليضطر إلى دخول الموسم الحالي بقوام أغلبه من اللاعبين الشباب، بعد أن استعاد لاعبيه المعارين.

الموسم لم يشهد الكثير من التوقعات خاصة مع مدرب حديث العهد بالتدريب حتى وإن كان اسمًا كبيرًا في عالم كرة القدم كفرانك لامبارد، ولكنه ما زال مدربًا شابًا.

لامبارد قدم ما يفوق التوقعات كإجمالي، رغم التراجع في البداية والتراجع قبل توقف كرة القدم بسبب فيروس كورونا، إلا أن المنافسة على بطاقة أوروبية في هذه الظروف لا يمكن اعتبارها إلا إنجازًا.

تشيلسي في الوقت الحالي يريد تعويض ما فاته خلال موسمي الانتقالات، العقوبة رفعت في الميركاتو الشتوي الماضي ولكن يبدو أن الإدارة فضلت التأني والانتظار.

انتظرت الإدارة ولامبارد وقرروا إكمال الموسم بالعناصر التي بدأته، وفي نفس الوقت، التحضير بقوة من أجل بداية الموسم الماضي بقوام مكتمل يستطيع المنافسة.

في الوقت الحالي يبدو أن مانشستر سيتي وليفربول سيفشلا في دخول الموسم المقبل بتعاقدات جديدة، على الأقل المؤشرات تقول ذلك حتى اللحظة.

ليفربول كان قريبًا من التعاقد مع تيمو فيرنر، ولكن حسب ما قيل فإن الإدارة أبلغت يورجن كلوب بصعوبة دفع 50 مليون يورو من أجل لاعب واحد في ظل الظروف الحالية التي يواجهها النادي اقتصاديًا بسبب تداعيات فيروس كورونا.

أما بالنسبة لمانشستر سيتي، فإن عقوبة الإيقاف عن المشاركة أوروبيًا لمدة موسمين ستدعل النادي أقل قدرة على جذب الأسماء الكبرى التي بمقدورها تدعيم الفريق.

لامبارد يكشف عن أول كلمات فيرنر له وصفقات تشيلسي القادمة

لذلك، سيكون الموسم المقبل مع التخطيط الجيد لتشيلسي وتعزيز الصفوف فرصة من أجل المنافسة، ولم لا إزاحة ليفربول ومانشستر سيتي من عرش المنافسة التي سيطرا عليه منذ 2017، حيث كان البلوز أنفسهم آخر المتوجين قبل احتكار جوارديولا وكلوب.