زياش غير نادم على عدم الانضمام لروما

النجم المغربي حكيم زياش يكشف عن فشل انتقاله لروما

فيسبوك تويتر محمد عماد

اعترف النجم المغربي حكيم زياش لاعب فريق أياكس أمستردام بأنه كان قريبًا من الانتقال لفريق روما الإيطالي في الصيف الماضي.

زياش الذي يعتبر أحد أفضل اللاعبين في الدوري الهولندي حاليًا كان قد لفت الأنظار بأدائه الرائع مع أسود الأطلسي في كأس العالم روسيا 2018، رغم خروج كتيبة المدرب هيرفي رينارد من الدور الأول.

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وقال زياش في تصريحاته لشبكة فوكس سبورت: "روما كان قريبًا من التوقيع معي الصيف الماضي، أنا لست غاضبًا، أقدم هذا الموسم مستوى أفضل مقارنة بالعام الماضي، كل ما أفكر فيه حاليًا هو إنهاء الموسم مع أياكس بأفضل شكل ممكن، وسنرى بعدها ماذا سيحدث".

يشار إلى أن اللاعب البالغ من العُمر 25 عامًا شارك مع أياكس في 15 مباراة بالدوري هذا الموسم، أحرز فيهما 10 أهداف وصنع سبعة.