زياش: إذا طار في السماء .. لن أنضم لمنتخب المغرب مع خليلودجيتش!

كشف اللاعب الهولندي السابق هانس كراي، عن رفض حكيم زياش نجم تشيلسي الإنجليزي، الانضمام لصفوف منتخب المغرب، طوال تواجد البوسني وحيد خليلودجيتش على رأس الجهاز الفني لأسود الأطلس.

خليلودجيتش يستبعد زياش من قائمة المغرب

وأعلن المدرب البوسني اليوم الأربعاء، عن قائمة منتخب المغرب، والتي شهدت عودة نصير مزراوي لاعب بايرن ميونخ الألماني، بعد فترة من الغياب بسبب الخلاف بين الطرفين.

كما غاب عن القائمة حكيم زياش، بالإضافة إلى المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم الاتحاد السعودي. تعرف على قائمة المغرب من هنا

زياش غاب الانضمام للمنتخب المغربي، بسبب الخلاف بينه وبين خليلودجيتش، حيث يرفض لاعب تشيلسي التصالح مع المدرب البوسني.

زياش يرفض المغرب بسبب خليلودجيتش

كشف هانس كراي خلال برنامج تلفزيوني عبر قناة "ESPN"، عن أن حكيم زياش لن ينضم لصفوف المنتخب المغربي، طوال تواجد المدرب البوسني كمدرب للفريق.

كراي قال: "لدي أخبارًا غير جيدة للجمهور المغربي، حكيم زياش لن يعود لصفوف أسود الأطلس، حيث أكد لي خلال حديث معه، بأنه لن يلعب مع المنتخب المغربي تحت قيادة خليلودجيتش".

الدولي الهولندي واصل: "زياش قال لي أيضًا، مهما يفعل خليلودجيتش من أجل عودتي لمنتخب المغرب، لن ينجح في هذا الأمر، إذا طار إلى السماء، أو دخل تحت الأرض حتى".

واختتم هانس كراي تصريحاته قائلًا: "إن جلس المدرب البوسني أمام عتبة بابي أو نام في أعلى بيتي، لن ألعب تحت قيادته مرة أخرى".

Hakim Ziyech ❌ Bondscoach Marokko



"Hij kan hoog vliegen, laag vliegen, op mijn stoep staan, op de zolder bij mij slapen of in de kelder. Ik speel niet voor deze bondscoach" — ESPN NL (@ESPNnl) May 25, 2022

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