زيارة عابرة أم هناك شيء آخر.. أنطونيو كونتي حاضرًا لمشاهدة مباراة فولهام وتوتنهام

أنطونيو كونتي حاضرًا في مباراة فولهام وتوتنهام

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

التقطت عدسات الكاميرا المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي في مدرجات ملعب كرافن كوتيج، وذلك من أجل متابعة مباراة فولهام أمام ضيفه توتنهام. اختيارات المحررين أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

حوار جول - دييجو بلاسينتي عن عملية تطوير الكرة الأرجنتينة ولقب الدوري التاريخي مع بوردو

حوار جول - موسى التعمري: أريد أن أكون اللاعب الأفضل في العالم

حوار جول - عامر شفيع: بدأت مسيرتي كلاعب وسط والأردن ستفاجئ الجميع

وخيم التعادل الإيجابي بهدف لمثله على المباراة بين توتنهام وفولهام، حيث سجل فيرناندو يورينتي بالخطأ في مرمى فريقه، وتعادل ديلي آلي للسبيرز.

وشهدت المباراة حضورًا جماهيريًا مرتفعًا نظرًا لكون الفريقين أحد متنافسي العاصمة لندن، ولكن الحضور الجماهيري لم يكن هو الحدث بالنسبة للمدرجات.

الحدث هنا كان ظهور المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي في مدرجات كرافن كوتيج، حيث كان أبرز الحضور وأثار تواجده العديد من التساؤلات.

وتوقع البعض أن يكون كونتي هو أحد المرشحين لخلافة المدرب الحالي للسبيرز ماوريسيو بوتشيتينو، والمرشح بقوة لتولي قيادة مانشستر يونايتد أو ريال مدريد الموسم المقبل.

يذكر أن أنطونيو كونتي أضحى بلا عمل منذ نهاية الموسم الماضي، وذلك بعدما تمت إقالته من تدريب نادي تشيلسي من قبل مالكه رومان أبراموفيتش.