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زيارة عابرة أم هناك شيء آخر.. أنطونيو كونتي حاضرًا لمشاهدة مباراة فولهام وتوتنهام

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Getty Images
أنطونيو كونتي حاضرًا في مباراة فولهام وتوتنهام

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

التقطت عدسات الكاميرا المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي في مدرجات ملعب كرافن كوتيج، وذلك من أجل متابعة مباراة فولهام أمام ضيفه توتنهام.

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وخيم التعادل الإيجابي بهدف لمثله على المباراة بين توتنهام وفولهام، حيث سجل فيرناندو يورينتي بالخطأ في مرمى فريقه، وتعادل ديلي آلي للسبيرز.

وشهدت المباراة حضورًا جماهيريًا مرتفعًا نظرًا لكون الفريقين أحد متنافسي العاصمة لندن، ولكن الحضور الجماهيري لم يكن هو الحدث بالنسبة للمدرجات.

الحدث هنا كان ظهور المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي في مدرجات كرافن كوتيج، حيث كان أبرز الحضور وأثار تواجده العديد من التساؤلات.

وتوقع البعض أن يكون كونتي هو أحد المرشحين لخلافة المدرب الحالي للسبيرز ماوريسيو بوتشيتينو، والمرشح بقوة لتولي قيادة مانشستر يونايتد أو ريال مدريد الموسم المقبل.

يذكر أن أنطونيو كونتي أضحى بلا عمل منذ نهاية الموسم الماضي، وذلك بعدما تمت إقالته من تدريب نادي تشيلسي من قبل مالكه رومان أبراموفيتش.

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