زيارة سرية .. الكشف عن أسباب تواجد ميسي في قطر أثناء كأس العرب

قام الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي برحلة خاصة إلى قطر هذا الأسبوع، قبل عام واحد فقط من انطلاق بطولة كأس العالم 2022.

ميسي توجه إلى قطر مع زميله في باريس سان جيرمان ومواطنه لياندرو باريديس، والذي يعد صديقًا مقربًا منه بعيدًا عن الملاعب.

اللاعبان استغلا حصولهما على إجازة لمدة ثلاثة أيام من التدريبات في باريس سان جيرمان للسفر إلى قطر.

صحيفة "ميرور" الإنجليزية تشير إلى أن الرحلة تأتي وسط تكهنات متزايدة بأن ميسي سيكون سفيرًا لبطولة كأس العالم 2022 التي تستضيفها قطر في نوفمبر وديسمبر من العام القادم.

وأظهرت لقطات فيديو استقبال ميسي من قبل شخصيات بارزة في قطر، حيث ارتدى الأرجنتيني قناع الوجه.

وقبل وصوله إلى الدوحة، توقف ميسي في دبي، حيث قام نجم باريس سان جيرمان بزيارة معرض "إكسبو 2020" في الإمارات العربية المتحدة، الذي يعمل سفيرًا له.

ورحب سفير الأرجنتين لدى الإمارات بميسي وباريديس في البلد العربي.

وقال ميسي خلال تلك الرحلة: "كان الانتقال إلى باريس تغييرًا كبيرًا لأنني عشت في نفس المكان لسنوات عديدة، ولم يكن التغيير سهلًا".

وأضاف: "لكن في الحقيقة هي أن شعورنا رائع، نعيش في مدينة رائعة ومع أحد أفضل الفرق في العالم، لذلك نحن سعداء للغاية".

رحلة ميسي إلى قطر أثارت تكهنات بأنه قد يقبل دور سفير كأس العالم 2022 في قطر.

وبالطبع، أثار انتقاله إلى باريس سان جيرمان في الصيف الماضي شائعات بأن هذه الخطوة قد تكون محتملة للغاية.

ومع حقيقة أن النادي الفرنسي مملوك لجهاز قطر للاستثمار، الذي يعود للعائلة الملكية، فإن قطر من المرجح أن تستفيد من إقناع ميسي للمساعدة في تعزيز صورة قطر عالميًا.

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