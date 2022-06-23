زيادة حجم الفرق.. فيفا يعلن تعديلات قانونية بكأس العالم

قرارات جديدة لمساعدة المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن بعض القرارات التي من شأنها أن تغير من شكل بطولة كأس العالم القادمة في قطر عام 2022.

ويحاول الفيفا مساعدة المنتخبات المشاركة في ظل الأزمات التي ضربت العالم في الآونة الأخيرة، مثل جائحة كورونا وغيرها من المشاكل الي ترتبت عليها.

وقرر الاتحاد الدولي إجراء بعض التعديلات في قوائم الفرق المشاركة، وذلك لتسهيل عملية التبديلات داخل أرض الملعب، وتحسبًا لإصابة أحد اللاعبين بفيروس كورونا أثناء التواجد في قطر.

حيث سيسمح للفرق الوطنية المتواجدة بالبطولة بإدراج 26 لاعباً كحد أقصى في تشكيلاتها النهائية لكأس العالم هذا العام.

وأعطى الفيفا الضوء الأخضر لزيادة عدد اللاعبين في قوائم المنتخبات المشاركة بسبب تواجد البطولة في توقيت غير معتاد.

فمن المعلوم أن بطولة كأس العالم تقام في الشهور الصيفية، لكن هذه المرة ستقام وسط الموسم في الشتاء.

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وبهذا القرار، يحاول الفيفا أن يحمي الفرق من خطر فقدان اللاعبين، حيث أنه في الماضي كان يسمح باصطحاب 23 لاعبًا فقط.

كما أكد الفيفا أن الموعد النهائي لقبول القائمة المشاركة من المنتخبات سيكون في يوم 13 نوفمبر من العام الجاري.

جدير بالذكر أن بطولة كأس العالم ستنطلق في قطر يوم 21 نوفمبر وتستمر حتى 18 ديسمبر.

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