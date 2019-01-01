زيادات جنونية في أرباح بايرن ميونيخ السنوية

تعرف على تفاصيل أرباح بايرن ميونيخ خلال عام 2019

شهدت أرباح بايرن ميونيخ السنوية لعام 2019 زيادة كبيرة عن ما كانت عليه خلال العام الماضي، وذلك على الرغم من الخروج المبكر أوروبيًا من قبل الفريق البافاري.

وكان بايرن ميونيخ قد حقق الثنائية المحلية بالتتويج بلقبي الدوري والكأس خلال الموسم الماضي، ولكنه خرج من دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا على يد ليفربول.

ولكن فيما يخص الأرباح السنوية، فإن النسبة ارتفعت مقارنة بما كانت عليه خلال عام 2018، لينهي بايرن ميونيخ عامه منتعشًا على المستوى الاقتصادي.

وبالنسبة لزيادة المبيعات، قفزت من 657 مليون يورو إلى 750 مليون يورو بنسبة ارتفاع بلغب 14%، وهذا يتوافق مع نمو قدره يتجاوز الـ 400 مليون يورو خلال الـ 10 سنوات الماضية.

وعلى مستوى أسهم النادي، فإنها قد ازدادت من 451 مليون يورو إلى 497 مليون يورو، وذلك في الفترة خلال الصيف الماضي وحتى الآن.

وقال كارل هاينس رومينيجيه المدير التنفيذي للنادي إن بايرن ميونيخ يسير بطريقة ممتازة ويحقق نموًا يفوق التوقعات، وهذا ما يأمل في السير عليه مستقبلًا.

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يذكر أن بايرن ميونيخ يبحث في الوقت الحالي عن مدرب جديد بعد إقالة مدربه الكرواتي نيكو كوفاتش لسوء النتائج، حيث يتولى هانز فيليك قيادة الفريق مؤقتًا.