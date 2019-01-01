زولا يشيد بعمل سولشار مع يونايتد قبل صدام الفريقين

الإيطالي يتحدث بناء على معرفتهما السابقة..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أشاد جيانفرانكو زولا المدرب المساعد لتشيلسي بما حققه أولي جونار سولشار مدرب مانشستر يونايتد حتى اللحظة مع الفريق، وذلك قبل مواجهة الطرفين في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال زولا:"أنا سعيد حياله، هذا هو شعوري الأول، أنا أعرف أولي وحصلنا على الدورة التدريبية معاً، وأنا سعيد برؤيته يؤدي بشكل جيد".

وأضاف:"علمت أن يونايتد لم يكن يمر بمرحلة جيدة قبل ذلك، ولكني أعرف قيمة الفريق وأنه قادر على العودة".

وأوضح:"ما نجح أولي بتحقيقه في وقت قصير هو أمر لافت للنظر، لقد كان بارعاً ويمكنك معرفة مدى تركيز الشخص على ما يفعله".

يذكر أن سولشار فاز بـ10 مباريات من أول 12 له كمدرب ليونايتد في جميع المسابقات، إلى جانب تعادل وحيد قبل الهزيمة الأولى على يد باريس سان جيرمان يوم الثلاثاء.