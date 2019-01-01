زولا: وضعية تشيلسي الهجومية تشبه بايرن وبرشلونة ونحترم الكأس

تشيلسي يحول اهتمامه نحو كأس إنجلترا

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أكد جيانفرانكو زولا، مساعد مدرب تشيلسي ماوريتسيو ساري، أن فريقه يحترم كأس إنجلترا، واستبعد مرور الفريق بأزمة هجومية بالفترة الأخيرة.

وفشل تشيلسي في اللقاء الأخير في هز شباك ساوثامبتون ببطولة الدوري وتعادل سلباً، وتبع اللقاء حديث من ساري عن حاجته لدعم خط هجومه.

وقال زولا بالمؤتمر الصحفي: "الكأس بطولة عظيمة وتمنح فرصة المشاركة للجميع وهذا ما تمثله كرة القدم وتحبه الجماهير، نريد أن نقدم عرضاً طيباً ولكن توقيت المباراة غير مناسب". اختيارات المحررين حوار جول - بوركيلمانز : الأردن تريد أن تكون "كرواتيا" القارة في كأس آسيا

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وأضاف: "لعبنا كثيراً مؤخراً ولكن نحترم البطولة ونوتنجهام، سنحاول الحفاظ على لاعبينا ونداور قليلاً، جيرو، ويلياو وبيدرو غير متاحين ولكن كالوم جاهز وأريد رؤيته يلعب".

وواصل مساعد ساري: "هو لاعب رائع ولا يزال صغير في السن، أعلم بخصوص اهتمام بايرن ميونخ والأمر في النهاية متروك له ليقرر، ولكن أتمنى أن يكون مستقبله في هذا النادي، ونفس الأمر بخصوص أمبادو".

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وعن معاناة ألفارو موراتا والفريق عموماً تهديفياً: "كنت مهاجم وأعرف الشعور، الأمر يتعلق في الأساس بالثقة، ألفارو يجب أن يعرف أنه مهم للنادي، طريقة لعبه تساعدنا وستأتي الأهداف".

واستمر: "كل الفرق عانت من مشاكل مع التهديف بالماضي، برشلونة، سيتي، بايرن، عندما تقل المساحات يصعب الأمر، ساوثامبتون ليس سهلاً وخصوصاً عندما تكون تخوص مباراتك السادسة بفترة قليلة".

وكشف زولا أن إيدن هازارد لن يلعب: "إيدن كان مؤثراً ورائعاً، ولكنه سيحصل على بعضاً من الراحة في مباراة الغد".

وحول إصابة ويليان: "لا أعتقد أنها سيئة، الطبيب لم يخبرنا بعد، الإصابات العضلية مخيفة، أما بيدرو وجيرو فأعتقد سيتواجدا أمام توتنهام".

وختم زولا بالحديث عن موقف سيسك فابريجاس: "هو لاعب محترف ودائماً ما كان رائعاً، أعرف أن عقده ينتهي بعد ستة أشهر ولا أعرف صراحة ما سيحدث".

ويستضيف تشيلسي نوتنجهام فورست مساء السبت على ملعب "ستامفورد بريدج" ضمن لقاءات كأس إنجلترا.