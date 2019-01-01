زوران يستقر على أجانب الهلال بدوري أبطال آسيا

مدرب الهلال يستقر على الأجانب الذين سيشاركون في دوري أبطال آسيا

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

استقر الكرواتي زوران ماميتش، المدير الفني لفريق نادي الهلال، على اختياراته الأجنبية في قائمة فريقه، استعدادًا لبطولة دوري أبطال آسيا 2019.

الهلال يستعد لانطلاقة بطولة دوري أبطال آسيا 2019، والمقرر لها أن تنطلق بداية مارس المقبل.

وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن البرازيلي كارلوس إدواردو في قائمة الهلال، بجوار الفرنسي بافيتيمبي جوميز، والإيطالي سيباستيان جيوفينكو والاسترالي ميلوش ديجينيك كلاعب آسيوي.

فارس عوض يمدح أسطورة الهلال 💫 pic.twitter.com/HZyBGOSKnF — موقع قول السعودي (@GoalSA) February 13, 2019

إدارة الهلال برئاسة محمد بن فيصل، تعتزم رفع القائمة النهائية للزعيم إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الأسبوع المقبل، والتي تضم اللاعبين المحليين والأجانب.

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الاتحاد الآسيوي يسعى لتسليم القوائم الآسيوية يوم 23 فبراير الجاري، على أن يتم حرمان جميع الأندية من إجراء تعديلات على القائمة في دور المجموعات والـ16 بعد هذا التاريخ.