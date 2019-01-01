زوران ماميتش يستقر على ضم جيوفينكو لقائمة الهلال لمواجهة القادسية

مباراة القادسية قد ترى المشاركة الأولى لجيوفينكو مع الهلال

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

استقر الكرواتي زوران ماميتش، المدير الفني لفريق نادي الهلال السعودي، على قائمة فريقه لمواجهة القادسية، والمقرر لها مساء يوم الثلاثاء المقبل، بالدوري السعودي للمحترفين.

الهلال سيواجه نظيره القادسية، بالجولة الـ20 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن ماميتش استقر على ضم الإيطالي سيباستيان جيوفينكو، المنضم حديثًا لكتيبة الهلال، وأيضًا سالم الدوسري لاعب الفريق.

ماميتش كان قد استبعد جيوفينكو في مباراة الباطن الأخير، لعدم الجاهزية البدنية، بعد انضمامه لتدريبات الهلال خلال الأسبوع الماضي.

سالم الدوسري كان قد غاب عن المباريات الأخيرة للهلال، بسبب الإصابة التي تعرض لها، والتي جعلته بعيدًا عن المشاركة.

الهلال يتصدر ترتيب فرق الدوري السعودي برصيد 46 نقطة، متفوقًا على النصر أقرب منافسيه بـ6 نقاط.