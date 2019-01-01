زوجة روني تخدع ريبيكا فاردي وتكشف تجسسها عليها

كولين زوجة واين روني نجم مانشستر يونايتد السابق ودي سي يونايتد الحالي تكشف عن تجسس ريبيكا فاردي عليها.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت كولين زوجة النجم الإنجليزي واين روني لاعب مانشستر يونايتد السابق ودي سي يونايتد الإنجليزي عن تجسس ريبيكا فاردي زوجة نجم ليستر سيتي عليها مؤخرًا.

جاء هذا في بيان مطول نشرته كولين عبر حسابها في موقع نشر الصور الشهير "إنستجرام" بشكل علني لكل الجمهور لتضع نهاية لما يحدث على حد قولها.

وكتبت كولين: "على مدار الأشهر الماضية كانت كل أخبار أسرتي تظهر في صحيفة "صن" بالرغم من أن تلك الأمور لا يعرف بها سوى من أسمح لهم بمتابعة القصص التي أنشرها على إنستجرام".

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وأضافت: "شككت في أكثر شخص لكنني ضيقت بحثي ونجحت في اكتشاف من الذي يقوم بمثل تلك الأمور، فقمت بمنع الجميع من مشاهدة القصص التي أنشرها عدا من شككت فيه".

وأكملت: "بالفعل نشرت قصصًا ملفقة على مدار خمسة أشهر ليشاهدها ذلك الشخص فقط، ومن يتابعني سيعرف أنني كنت لا أنشر أي شيء في الفترة الماضية، وكنت أتابع صحيفة "صن" إذا ما كانت ستنشر ما أنشره وقد حدث ذلك بالفعل، وعلمت يقينًا بذلك الوقت أن من يسرب أخباري أنا وأسرتي هي ريبيكا فاردي".

جدير بالذكر أن روني كان قد انضم لدي سي يونايتد في يوليو ٢٠١٨ وسيعود لإنجلترا في يناير المقبل للعب مع فريق ديربي كاونتي.



